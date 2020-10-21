آخر أخبار مصر.. زيادة بدل المعلم بنسبة 50% وارتفاع أسعار السجائر

تظل الأخبار الخدمية على رأس ما يبحث عنه المواطنون باستمرار، خاصة تلك التي تتعلق بالتعليم أو الطقس أو الوحدات السكنية التي تطرحها الدولة للمواطنين.

لذا تقدم "الوطن"، في التقرير التالي، آخر أخبار مصر، وذلك في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات للمتابعين والقراء على مدار الساعة.

الحكومة تقرر زيادة بدل المعلم بنسبة 50%

وافق مجلس الوزراء اليوم على زيادة قيمة بدل المعلم، مشيرًا إلى أنَّ القيمة التي تتواجد في 30 يونيو 2020 تزاد بنسبة 50%، إذ من المقرر أن يستفيد من هذه الزيادة 1.4 مليون من معلمي وزارة التربية والتعليم والأزهر، وتتراوح الزيادة من 75 جنيهًا للمعلم المساعد إلى 180 جنيهًا لكبير المعلمين.

"الشرقية للدخان" ترفع أسعار بعض أنواع السجائر

أعلنت الشركة الشرقية للدخان إيسترن كومباني، رفع بعض أسعار السجائر بزيادة تتراوح بين 1.5 جنيه و4.5 جنيه، اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 21 أكتوبر الحالي.

وقررت الشركة رفع أسعار سجائر مونديال بأنواعها (أحمر/ أزرق/ سيلفر) 20 سيجارة لتصبح بـ20 جنيهًا، بدلًا من 18.5 جنيه، كما قررت الشركة رفع سعر عبوة "مونديال سويتش" 20 سيجارة لتصبح بـ23 جنيهًا، بدلًا من 18.5 جنيه، فيما أبقت الشركة على باقي أنواع السجائر دون زيادة.

الصحة تطلق 12 قافلة طبية ضمن "حياة كريمة" غدا

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية إطلاق 12 قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، غدًا، للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية (نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الباطنة - الأطفال - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل) بمحافظات (الوادي الجديد - مطروح - البحيرة - البحر الأحمر - بني سويف - أسوان - المنوفية - القاهرة - سوهاج - الإسكندرية - قنا - دمياط)، وذلك في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

فتح باب التسجيل بامتحانات EST لطلبة الدبلومة الأمريكية

أعلنت وزارة التربية والتعليم بدء التسجيل في امتحانات EST خلال الفترة المقبلة، لطلبة الدبلومة الأمريكية، إذ يمكن للطلاب الراغبين في التسجيل، من هنـــــــا.

انخفاض أسعار النفط

سجّلت أسعار النفط انخفاضًا بنسبة 1.27%خلال بدء التعاملات اليومية، ليسجل 42.62 دولارًا للبرميل، وذلك بعد ارتفاع الأسعار أمس إذ سجل أعلى سعر للخام الأمريكي 43.12 دولارًا للبرميل، وجاء هذا التراجع بعد إعلان زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد في عدد من الدول بسبب انتشار الموجه الثانية.

تخفيض سعر متر التصالح في مخالفات البناء بالمنيا

أعلنت محافظة المنيا إعادة تحديد سعر المتر المسطح مقابل التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها بنطاق المحافظة في عدد من المناطق بالمراكز، للاستخدام السكني فقط، وذلك استجابة لطلبات الأهالي، وضمن توجيهات القيادة السياسية بمراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.

أمطار غزيرة ورعدية ورياح مثيرة للأتربة غدا

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إنّه من المقرر أن تشهد البلاد غدًا تساقط الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة والتي تكون رعدية على بعض المناطق، فضلًا عن نشاط للرياح المثيرة للأتربة على بعض المناطق تكون مصاحبة للسحب الرعدية.

تحويلات مرورية 6 أشهر بالطريق الدائري

وضعت إدارة المرور بعض العلامات الإرشادية والتحذيرية بنطاق الطريق الدائري وتقاطعه مع طريق الواحات لتوعية وإرشاد المواطنين والحفاظ على سلامتهم، خلال فترة إنشاء كوبري علوي ونفق، والذى يستلزم غلق كلي لطريق الواحات في الاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر اتجاه طريق الفيوم لإنشاء القواعد والأعمدة الخرسانية، وذلك لمدة 6 أشهر بدءً من اليوم 21 أكتوبر الحالي الساعة 4 عصرًا.

وعلى القادم من مدينة 6 أكتوبر بطريق اتجاه طريق الفيوم، الانحراف يمينًا والسير اتجاه طريق بديل تمّ استحداثه موازي لطريق الواحات الرئيسي، ثم الانحراف يسارًا والعودة مرة أخرى لطريق الواحات الرئيسي واستكمال السير اتجاه طريق الفيوم.