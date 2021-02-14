«التضامن»: 3 ملايين مواطن يستفيدون من خدمات الهلال الأحمر

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن جمعية الهلال الأحمر المصري بالتعاون مع الوزارة، تقدم جهوداً كبيرة في مختلف المجالات، ومن بينها المجال الصحي، مشيرة إلى أنها تقدم خدماتها في 7 مستشفيات، و50 عيادة طبية، و30 قافلة طبية، و5 بنوك دم، و43 جهاز غسيل كلوي.

وأضافت القباج أنه يتم تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمستفيدين، وتقديم التدريب على الإسعافات الأولية، ليبلغ عدد المستفيدين من هذه الخدمات المقدمة في هذا المجال 3 مليون مواطن، كما يضم الهلال الأحمر المصري أكثر من 30 ألف متطوع على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك أثناء توقيع بروتوكول تعاون بين شركة منصور للسيارات «منصور شيفروليه»، وجمعية الهلال الأحمر المصري.

وقع البروتوكول من جانب الهلال الأحمر المصري الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذى لجمعية الهلال الأحمر المصري، ومن جانب شركة منصور شيفروليه عبدالله أحمد عبدالله مدير إدارة العلاقات الحكومية.

وقالت القباج إن جمعية الهلال الأحمر المصري جمعية عريقة تقدم خدماتها في أوقات الإغاثة والنكبات، كما أن لديها أكثر من 30 ألف متطوع ولعبت دورًا مهما خلال أزمة كورونا، وكذلك أزمة السيول.

وأضافت أن الوزارة تكثف جهودها خلال الفترة الحالية مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، وهناك تدعيم وعلاقة شراكة مع القطاع الخاص، مشيدة بتبرع شركة منصور للسيارات بـ8 سيارات لتقديم الإغاثة، كبداية شراكة وتعاون بين الوزارة والقطاع الخاص.

وبموجب البروتوكول تُهدي شركة منصور شيفروليه، جمعية الهلال الأحمر المصري 8 سيارات لتقديم الخدمات للمجتمع المصري المستفيد من خدمات الجمعية في حالة الأزمات وهى عبارة 4 سيارات ميكرباص وسيارتين نصف نقل بالإضافة إلى 2 سيارة سيدان، وكذلك كل مستندات الملكية، وتلتزم جمعية الهلال الأحمر بتنفيذ المشروع والإعلان عنه بعد الحصول على التراخيص اللازمة.