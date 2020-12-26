وزيرة التضامن تشارك باحتفالية «الهلال الأحمر» باليوم العالمي للتطوع

شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، نائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري، اليوم السبت، الاحتفال الذي نظمه الهلال الأحمر المصري، بمناسبة اليوم العالمي للتطوع، الذي يأتي في ديسمبر من كل عام، بهدف تقدير المتطوعين والاعتراف بمساهماتهم في خدمة مجتمعاتهم.

ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار «معا نستطيع بالتطوع .. شكرا للمتطوعين»، حيث أثبت المتطوعون قدرتهم المتميزة على الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجا في أصعب الظروف، خاصة في ظل ما شهده العالم هذا العام من ظروف استثنائية مع جائحة كورونا، لذا يأتي الاحتفال لشكرهم وتقديرا لهم على مجهوداتهم.

وقالت السيدة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، نائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري، إن متطوعي الهلال الأحمر يتواجدون في الشارع، لأن التطوع أسلوب حياة لهم يقدمون الخدمات في كافة ربوع الوطن.

وأضافت، أن هذا العام كان مليئا بالعمل والإنجاز من قبل المتطوعين والعاملين بكافة فروع الهلال الأحمر المصري في كل المحافظات، الذين أدوا دورهم باحترافية وكفاءة شهد بها الجميع من المواطن البسيط وحتى القيادات.

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي، «أشكر جميع المتطوعين على مجهوداتهم، ونتعهد بالاستمرار في دعم متطوعي الهلال الأحمر ودعوة شركائنا للاستثمار في تأهيلهم والاستفادة من طاقاتهم».

ومن جانبه، قال الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق، عضو مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري، إن الهلال الأحمر المصري أمل مصر في التطوع، خاصة أنه يمثل الروح الأصيلة للشعب المصري في التطوع وفداء الوطن في مواجهة الكوارث والنكبات.

وأضاف، «ما أحوجنا في مثل هذه الأيام لإحياء روح التطوع»، مشيرًا إلى أن الهلال الأحمر المصري يمثل نبض الشارع المصري عبر التاريخ، متمنيا أن يتحول الشباب المصري إلى سفراء صحيين والانضمام لجيش المتطوعين بالهلال الأحمر المصري للوقوف في مواجهة فيروس كورونا.

ومن جانبه، صرح الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، بأن الهلال الأحمر المصري يستعد الآن من خلال متطوعيه للاستجابة للموجة الثانية لجائحة كورونا، حيث تم مد الفروع بخطة العمل الموحدة.

وأضاف الناظر، أن الهلال الأحمر المصري واجه فيروس كورونا بمجموعة كبيرة من التدخلات كان لها أثرا كبيرا، مشيدا بالدعم الكبير من قبل مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري.

وتضمنت الاحتفالية، التي تمت وسط إجراءات احترازية مشددة، عرضا فنيا قدمه المتطوعون لمسيرة التطوع بالهلال الأحمر المصري على مدار مائة عام، وتقريرا عن إنجازات الجمعية في مجال جذب وتدريب وتقدير المتطوعين على مدار العام، والحملة التي أطلقها مع بداية أزمة كورونا «حملة متطوع في كل شارع للتطوع عبر الإنترنت»، واستطاعت جذب 4500 متطوع، كما تم تكريم الفائزين في مسابقة التطوع السنوية للهلال الأحمر المصري.

كما شهدت الاحتفالية إطلاق أغنية «أنا متطوع» أول أغنية مصرية تحث على التطوع، بالتعاون مع «أوركسترا الحياة».

جدير بالذكر، أن الفنان أحمد أمين، أعلن اثناء الاحتفالية انضمامه إلى صفوف متطوعي الهلال الأحمر المصري، في كلمة وجهها إلى المشاركين بهذه المناسبة.