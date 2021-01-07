الهلال الأحمر المصري يطلق قوافل طبية في القرى الأكثر احتياجا بالمنوفية

أطلق الهلال الأحمر المصري عددا من القوافل الطبية في القرى الأكثر احتياجا بمحافظة المنوفية، استكمالاً لجهود جمعية الهلال الأحمر المصري للتصدي لانتشار فيروس كورونا، حيث تم تقديم خدمات الرعاية الصحية المجانية علي مدار 4 أيام بقريتي سلامون بحري مركز الشهداء، والحلامشة مركز بركة السبع، كما تم توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لأهالي القريتين، بالإضافة إلى توزيع شنط الحماية والنظافة الشخصية لعدد 900 مستفيد.

حملات للتطعيم ضد الانفلونزا الموسمية

وتوالت حملات الهلال الاحمر المصري للتطعيم ضد الانفلوانزا الموسمية، حيث استهدفت الحملات 350 مستفيدا بقرى بركة السبع وشبين الكوم وهورين ومنوف بمحافظة المنوفية على مدار اليومين الماضيين في إطار حملات مبادرة "حمايتك أمانة" والتي أطلقتها نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في ديسمبر الماضي مستهدفة كبار السن بدور رعاية المسنين بالمحافظات والتي سوف تمتد لتشمل الأطفال بدور رعاية الأيتام أيضا.

وقال الدكتور هاني الناظر المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، إن تلك القوافل الطبية والحملات تأتي في إطار جهود وخدمات الهلال الأحمر المصري المستمرة لمجابهة انتشار فيروس كورونا كجهاز مساند للسلطات في أوقات الأزمات والكوارث.