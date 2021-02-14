 محافظ المنوفية يسلم 22 عقدا لتنفيذ أنظمة الري الحديث

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، تسليم 52 عقدًا لمشروعات الري الحديث الممولة من مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية التابع للمحافظة، لعدد من المزارعين وذلك منذ بداية المشروع حتى الآن بواقع 65 فدانًا وبإجمالي تمويل 657 ألف جنيه.

وقال أبو ليمون، إنه مشروع ذات عائد اقتصادي يساعد على ترشيد استهلاك المياه وتقليل المهدر منها بما يعود بالنفع العام على الفلاح والحصول على أعلى إنتاجية.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ، عددًا من المزارعين، بقاعة الاجتماعات بالديوان العام، بحضور نائبه محمد موسى، اللواء علاء رشاد السكرتير العام للمحافظة، مدير مديرية الزراعة، مدير مديرية الري بالمنوفية، رؤساء الوحدات المحلية لمركزي الشهداء والسادات، ومدير إدارة بناء وتنمية القرية بالديوان العام.

وسلم المحافظ (22) عقدًا لمشروع الري الحديث لعدد من المزارعين بنطاق مركزي الشهداء والسادات بواقع 28 فدانًا و22 قيراطًا وبتكلفة إجمالية 288 ألف جنيه، وأن مشروع الري الحديث يهدف إلى تحويل نظم الري التقليدية إلى الأساليب الحديثة، وذلك من أجل رفع كفاءة استخدام مياه الري، ورفع كفاءة الأرض الزراعية والاستغلال الكامل للمساحة الزراعية.

وأوضح أن هذا المشروع يعد باكورة لتنفيذ آليات أنظمة الري الحديث بمركزي الشهداء والسادات، وموجهًا بضرورة التوسع في تطبيق ونشر نظام الري الحديث للأراضي الزراعية على مستوي المحافظة وتعميم التجربة وتشجيع المزارعين للإقبال على استخدام تلك الأنظمة المطورة للري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، في إطار المشروع القومي لتعظيم الرقعة الزراعية.

كما أشار محافظ المنوفية، إلى اتخاذ عدة قرارات لإنجاح التجربة، حيث تم تخفيض سعر الفائدة من 7 إلى 5.5%، ورفع الحد الأقصى للإقراض لتصل إلى 20 ألف جنيه، وتخصيص 10 ألاف جنيه لكل فدان زراعي، ومد فترة السداد إلى سنتين ونصف، وتوفير كافة الأوراق الخاصة بالإقراض في كل وحدة محلية؛ لتشجيع المزارعين للإقبال على استخدام النظم الحديثة والمطورة للري.