محافظ المنوفية يشهد إصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ " حياة كريمة "

تفقد صباح اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية وعدد من قيادات المنطقة المركزية العسكرية إصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ مبادرة " حياة كريمة " لتطوير 81 قرية ريفية بمركزي الشهداء وأشمون ، وذلك للإطمئنان علي مدي جاهزية المعدات والأطقم الفنية المختصة بالإضافة إلي الوقوف علي حجم الإحتياجات المطلوب توفيرها وتحديد أوجه الدعم اللازمة ، يأتي هذا في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير وتنمية 1500 قرية ريفية بنطاق الجمهورية وإتخاذ الإجراءات العاجلة والتنسيق الفوري مع الجهات المعنية للبدء فوراً في تنفيذ تلك المبادرة ، بحضور نائبه الاستاذ محمد موسي واللواء علاء رشاد السكرتير العام واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد أحمد أبو الغار المستشار العسكري للمحافظة ، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ،ورئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية ، ورؤساء الوحدات المحلية لمركزي الشهداء وأشمون ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

حيث شارك في الإصطفاف 130 معدة ثقيلة وتشمل لوادر و حفارات و قلابات وجليدرات وماكينات كهرباء وماكينات شفط مياه وغيرها من المعدات الثقيلة .

وخلال كلمته أكد محافظ المنوفية أن تلك المبادرة التي أطلقها فخامة الرئيس لتطوير قري الريف تؤسس لمرحلة جديدة من مفهوم التنمية علي أرض وطننا الحبيب ، مضيفاً أن هذه المبادرة تعد مشروعاً قومياً وأحد أهم المبادرات الرئاسية التي تهتم بتطوير حياة الانسان المصري وتغيير نمط حياته الريفية ، مشيراً أن تلك المبادرة ستشمل تطوير 81 قرية ريفية بمركزي الشهداء وأشمون ، وستشهد تلك القري تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الإجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلاً عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القري والنجوع .

فيما أشاد المحافظ بالدور البارز الذي تقوم به القوات المسلحة وجهودهم المبذولة في تنفيذ هذا الإنجاز الكبير ومساهمتهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية للدولة في الوقت الراهن واستغلال ما لديها من طاقات في مختلف المجالات والقطاعات وذلك في إطار خطة طموحة لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة وتحقيق طفرة علي المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمواطن المصري .

كما أضاف المحافظ علي أولوية تشغيل أبناء المحافظة في أعمال تنفيذ مشروعات التطوير بتلك القرى ، مشدداً علي أهمية التكاتف والمشاركة المجتمعية بين كافة المؤسسات الحكومية والتنفيذية والشعبية ومنظمات المجتمع المدني في أعمال التطوير وتحقيق التكامل بين الجهات المختلفة بما يساهم في تطوير الخدمات واستكمال المرافق لتغيير نمط الحياة بالقرى الريفية لتحقيق رضا المواطن .