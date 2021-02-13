تعرف على جدول امتحانات كلية التربية بجامعة المنوفية

أعلنت كلية التربية جامعة المنوفية، جدول امتحانات جميع الشعب والأقسام بالكلية، حيث تبدأ الامتحانات من 20 من الشهر الجاري وتستمر حتى نهاية شهر مارس المقبل، ويستعد الطلاب في الشعب المختلفة للامتحانات في ظل الإجراءات الاحترازية المتبعه نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد.

جداول امتحانات كلية التربية بجامعة المنوفية

شروط دخول الامتحان

وأكدت كلية التربية بجامعة المنوفية، أن الامتحانات في الفترة الصباحية تقام من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية عشر ظهرا، على أن يمنع الطلاب من دخول الامتحانات بعد البدء في الامتحانات إلا بتصريح من إدارة الكلية، مع ضرورة إحضار الطلاب لإثبات شخصيته.

وشددت كلية التربية بجامعة المنوفية، على منع استخدام التليفون المحمول داخل اللجنة، ومن يضبط وهو يستخدم الهاتف يتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتحرير محضر غش له، وأكدت الكلية على ضرورة التزام الطلاب بالإجراءات الوقائية والالتزام بارتداء الكمامة لمنع انتشار فيروس كورونا.

عودة الامتحانات

ووافق المجلس الأعلى للجامعات، في وقت سابق، على عودة امتحانات الفصل الدراسي الأول الجامعي بعد انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي، وقام المجلس بمنح الجامعات سلطة اختيار تنفيذ الامتحانات وفقا لظروفها، وشدد وزير التعليم العالي على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة أثناء الامتحانات لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

على صعيد متصل، عقدت كلية العلوم الطبية التطبيقية جامعة المنوفية، دورة تدريبية حول مهارات التواصل الإداري، حيث تناولت الهدف من الدورة والأهداف التفصيلية، ومجالات استخدام مهارات فن الاتصال عن طريق تكوين فريق عمل ومبادئ تكوين الفريق وأهمية تعلم مهارات فن التواصل، وعناصر عملية الاتصال وطرق الإتصال والتخطيط لها، ومعوقاته وكيفية التغلب عليها، وأقيمت الدورة التدريبية تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، والدكتورة هيام عياد عميدة الكلية.