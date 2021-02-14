إيهاب فهمي يدعم محمد محمود عبدالعزيز: أنت أقوى من كورونا

نشر الفنان إيهاب فهمي صورة جمعته بالمنتج محمد محمود عبد العزيز، بعد إصابته بفيروس كورونا، برفقة شقيقه كريم محمود عبد العزيز، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وعلق عليها قائلاً، «حبيى الغالى ألف سلام عليك يا محمد محنة وتعدى وانت أقوى من كورونا الحمد لله يا غالي على كل شيء يالا قوم يا بطل».

وتوالت التعليقات عليه من الجمهور متمنين الشفاء العاجل له، وزوال الفيروس في أسرع وقت.

محمد محمود عبدالعزيز يعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد

وأعلن المنتج محمد محمود عبدالعزيز إصابته بفيروس كورونا المستجد، عبر حسابه الشخصي بموقع «فيس بوك»، حيث كتب قائلاً: «الحمد لله على كل حال قدر الله وما شاء فعل إيجابي كورونا.. دعواتكم حضراتكم».

تفاصيل الوعكة الصحية لـ كريم محمود عبدالعزيز

وكان قد تعرض شقيقه كريم عبد العزيز لوعكة صحية شديدة منذ أيام، ألزمته الدخول إلى المستشفى.

ووجه المنتج محمد محمود عبدالعزيز، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الشكر لكل من اهتم وحاول الاتصال به من أجل الاطمئنان على شقيقه كريم.

رسالة محمد عبد العزيز لجمهوره

وكتب محمد عبدالعزيز: «شكرا لكل اللي حاول يتصل للاطمئنان على كريم وآسف أني مش عارف أرد على اتصالات ورسايل حضراتكم، الحمد لله كريم بخير، أزمة صدرية تنفسية شديدة شوية الحمد لله على كل حال»