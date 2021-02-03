وزير الرياضة يشيد بنجاح مونديال اليد: كنا بنعمل بطولة الكورونا

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي يدعم كل الملفات في مصر، وبينها المنظومة الرياضية، مشيرًا إلى أنّ بطولة العالم لكرة اليد واجهها تحدٍ مرتبط بالتنظيم الأمني وعمل اللجنة المنظمة للبطولة، في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا، موضحًا: «كنا بنعمل بطولة الكورونا».

وأضاف صبحي خلال مشاركته في مؤتمر صحفي، لتكريم قطاع الطب الوقائي في وزارة والصحة والسكان، أنّه بعد نجاح بطولة العالم لكرة اليد التي استضافتها مصر في الفترة من 13 يناير حتى نهاية الشهر، «بدأنا بالعملية الإقناعية بعدما انتهينا من تحدي الإنشاءات، وتحدثت مع الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي للعبة، كي نتحدث مع الناس عن أهم تحدٍ، وهو فيروس كورونا، وبذلت وزارة الصحة دور كبير لإقناع الدول بإرسال فرقها للمشاركة في البطولة».

وتابع: «نظام الفقاعة كان اختراعا مصريا، وكانت الإدارة من خلال الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، لكنها قالت إنّها هناك جنود تقود بهم، وبالتالي فعملية الاقناع الأولى كانت من خلال التوعية الصحية، وعندما وصلت كل الفرق بواقع 31 دولة، وكان الحدث العالمي الوحيد الذي يجمع هذا القدر من الفرق المشاركة، وبالتالي كان الخوف شديدا جدا».

وأردف: «لما الناس وصلت مكنوش مصدقين، عملنا محاكاة، ولما المشاركون وصلوا بكثافات وكانوا قلقين، وكنا بنقيم نفسنا، وأزعجنا الدكتورة هالة زايد واتصلنا بها الفجر، وقلنا بكرة الصبح هنعمل اجتماع كبير جدًا بحضور أكثر من 110 شخص لبعث رسالة طمأنينة، وقالت لنا الوزيرة أنا معكم بكرة الصبح».

وواصل: «المؤتمر الصحفي كان المرآة الثانية التي ضبطت لنا الطريق، وكان هو مؤتمر النجاح، وأجابت وزيرة الصحة والسكان عن كل شيء بصدر رحب، وشرحت كل التفاصيل المرتبطة بالبطولة، وبعد هذا المؤتم قفلنا الكتاب، وشعر الجميع بأريحية شديدة، وبدأوا زيارة الأهرامات والتقاط الصور والذهاب إلى الشواطئ، ووصلت إلينا ردود الأفعال وكان التعامل يتم بانسيابية وكانت القوات المسلحة تطهر المنشآت».