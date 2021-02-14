15 وظيفة للحرفيين والمؤهلات العليا والمتوسطة براتب يصل لـ5 آلاف جنيه

طرح موقع «فرصنا» التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، عدد من الوظائف المتاحة في مصر اليوم، تناسب الغالبية العظمى من المهن والتخصصات وأصحاب الحرف المختلفة في القاهرة والجيزة وبعض المحافظات.

المهن المتاحة في مصر اليوم

وظيفة فني كهرباء

اسم الشركة: روتوغرافيا (إنترباك).

مقر العمل: السادس من أكتوبر - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 7.

سنوات الخبرة: 3 لـ‎5.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 25 لـ35 عاما.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 3000 لـ5000 جنيه.

وظيفة عاملات تطريز

اسم الشركة: بيت أزياء حافظ.

مقر العمل: القاهرة الجديدة - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 4.

مستوى الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب:18 لـ44 عاما.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: تناسب كل المؤهلات.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 2500 جنيه.

وظيفة طبيب بيطري

اسم الشركة: ميلكيز للألبان.

مقر العمل: النوبارية - البحيرة.

العمالة المطلوبة: 2.

مستوى الخبرة: مدير / مشرف.

سنوات الخبرة: 5 لـ‎10.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 28 لـ38 عاما.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: عالٍ.

وظيفة مهندس صيانة

اسم الشركة: يوني فينت للصناعات الهندسية.

مقر العمل: أبورواش - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 2.

سنوات الخبرة: 2 لـ5.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 25 لـ45 عاما.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: عالٍ.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة طبيب بيطري

اسم الشركة: ميلكيز للألبان.

مقر العمل: النوبارية - البحيرة.

العمالة المطلوبة: 2.

مستوى الخبرة: مدير / مشرف.

سنوات الخبرة: 5 لـ10.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 28 لـ38 عاما.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: عالٍ.

وظيفة محصل مالي

اسم الشركة: المصرية السعودية.

مقر العمل: القطامية - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 5.

سنوات الخبرة: 1 لـ3.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 25 لـ30 عاما.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: عالٍ.

وظيفة محامي شركات

اسم الشركة: راشدين إيجيبت للتجارة.

مقر العمل: القطامية - القاهرة.

سنوات الخبرة: 1 لـ3.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 22 لـ31 عاما.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: عالٍ.

وظيفة مصمم جرافيك

اسم الشركة: codinga Egypt.

مقر العمل: مصر الجديدة - القاهرة.

سنوات الخبرة: واحدة على الأقل.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 23 لـ35 عاما.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: عالٍ.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 3000 لـ4000 جنيه.

وظيفة فني صيانة ميكانيكية

اسم الشركة: روتوغرافيا (إنترباك).

مقر العمل: السادس من أكتوبر - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 3.

سنوات الخبرة: 3 لـ5.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 25 لـ35 عاما.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 3000 لـ5000 جنيه.

وظيفة مهندس ميكانيكا إنتاج

اسم الشركة: ليدر لمستحضرات التجميل والعطور.

مقر العمل: القناطر الخيرية - القليوبية.

سنوات الخبرة: 3 على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 27 لـ35 عاما.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: عالٍ.

وظيفة مسؤول مبيعات خارجية

اسم الشركة: الخبير لصناعة البانيوهات الإكريلك.

مقر العمل: الأباصيرى - الفشن - الوسطى - اهناسيا المدينة - بني سويف.

سنوات الخبرة: 3 لـ7.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 25 لـ35 عاما.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 3500 جنيه .

الحوافز الإضافية: 3000 جنيه.

وظيفة محاسب

اسم الشركة: سمارت جروب.

مقر العمل: المرج - المطرية - عين شمس - القاهرة.

سنوات الخبرة: 1 لـ2.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 25 لـ28 عاما.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: عالٍ.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 2000 - 2100 جنيه.

وظيفة تللي سيلز

اسم الشركة: إيجي تريد توكيل art.

مقر العمل: مصر الجديدة - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 10.

مستوى الخبرة: حديث التخرج.

سنوات الخبرة: واحدة على الأقل.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 21 لـ27 عاما.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: عالٍ.

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

الراتب الأساسي: 2000 - 3000 جنيه.

وظيفة محضر أدوية

اسم الشركة: صيدليات مصر.

مقر العمل: السادس من اكتوبر - المنيب - فيصل - الجيزة.

مستوى الخبرة: حديث التخرج.

سنوات الخبرة: واحدة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإلجليزية: جيد.

السن المطلوب: 21 لـ35 عاما.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: عالٍ.

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

الراتب الأساسي: 2800 - 3200 جنيه.