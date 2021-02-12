تفاصيل 18 وظيفة مطلوبة ومتاحة للعمل في مصر اليوم

طرح موقع «فرصنا» التابع لوزارة النضامن الاجتماعي عددا من الوظائف التي تغطي الكثير من التخصصات منها ذات المؤهل العالي والمتوسط ومتاح كذلك مهن لأصحاب الحرف، تستعرضها «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية التي تقدمها للقراء.

الوظائف المتاحة اليوم في مصر

وظيفة فني تشكيل بلاستيك

اسم الشركة: وايت وايل.

مقر العمل: العاشر من رمضان - الشرقية.

العمالة المطلوبة: 20.

سنين الخبرة: 3 - 10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 20 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

الراتب الأساسي: 2000 - 3500 جنيه.

الحوافز الإضافية: 250 - 750 جنيها.

وظيفة سكرتيرة تنفيذية.

اسم الشركة: جول سبورت للإنشاءات الرياضية.

مقر العمل: فيصل - الجيزة.

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 24 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: عالٍ.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 2000 - 2800 جنيه.

الحوافز الاضافية: 200 - 500 جنيه.

وظيفة مندوب مبيعات أجهزة منزلية

اسم الشركة: وايت وايل.

مقر العمل: دمنهور - البحيرة.

العمالة المطلوبة: 15.

سنين الخبرة: سنتان-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 22 - 30 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: عالٍ.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 2500 - 3000 جنيه.

الحوافز الإضافية: 1000 - 4000 جنيه.

وظيفة أفراد أمن

اسم الشركة: شركة نماء.

مقر العمل: القاهرة الجديدة - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 5.

مستوي الخبرة: حديث التخرج.

سنين الخبرة: 3 سنوات خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 20- 40 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: دبلوم نظام 5 سنوات (فوق متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

الراتب الأساسي: 2300 جنيه.

وظيفة محاسب

اسم الشركة: وايت جولد لوجستيك.

مقر العمل: شيراتون - القاهرة.

سنين الخبرة: سنتان-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 24 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: عالٍ.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة عامل نظافة

اسم الشركة: مجموعة بيت الخبره.

مقر العمل: المعادي - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 5.

مستوي الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

السن المطلوب: 21 - 30 سنة.

المؤهل المطلوب: تناسب كل المؤهلات.

وظيفة مساعد طبيب بيطري

اسم الشركة: فيت سبوت.

مقر العمل: الشيخ زايد - الجيزة.

مستوي الخبرة: لا يشترط.

رخصة دراجة نارية: نعم.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 18 - 23 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: تناسب كل المؤهلات.

وظيفة امين مخازن

اسم الشركة: الشركة المصرية الأوروبية.

مقر العمل: مدينة العبور - القليوبية.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 3-5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 23 - 55 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: دبلوم نظام ٥ سنوات (فوق متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 3000 - 4000 جنيه.

وظيفة سائق خاص

اسم الشركة: شركة صناعية بأكتوبر.

مقر العمل: الجيزة - الجيزة.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 5 سنوات خبرة على الأقل.

رخصة القيادة: يشترط - خاصة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 25- 45 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: قابل للتفاوض.

وظيفة جليسة أطفال

اسم الشركة: الإنجليزية للنقل الجماعي.

مقر العمل: شبرا - القاهرة.

مستوي الخبرة: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 28 - 50 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: دبلوم نظام 5 سنوات (فوق متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة مسؤول/مسؤولة سوشيال ميديا

اسم الشركة: البطل للاستيراد.

مقر العمل: النزهة الجديدة - القاهرة.

سنين الخبرة: سنتان-‎4 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإجليزية: جيد.

السن المطلوب: 23- 26 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: عال.

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

وظيفة مصمم جرافيك

اسم الشركة: بينا للتطوير العقاري.

مقر العمل: المنصورة - الدقهلية.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنة-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 22 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة كاشير

اسم الشركة: أولاد أحمد موسى.

مقر العمل: المنشية - الإسكندرية.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 21 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

وظيفة فنى صيانة كهربائية

اسم الشركة: الشديد جروب.

مقر العمل: مدينة العبور - القاهرة.

سنين الخبرة: 8-‎15 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 26 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

وظيفة مدير/مديرة فرع

اسم الشركة: إبن حيان للرعاية الصحية - معامل أكيو لاب.

مقر العمل: السادس من أكتوبر - الهرم - الجيزة.

مستوي الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: 5 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب:27 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 5000 جنيه.

وظيفة فني لحام دوائر تبريد

اسم الشركة: وايت وايل.

مقر العمل: العاشر من رمضان - الشرقية.

العمالة المطلوبة: 20.

سنين الخبرة: 3 - 10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

السن المطلوب: 20 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب:يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

الراتب الأساسي: 2000 - 3000 جنيه.

الحوافز الإضافية: 250- 750 جنيه.

وظيفة مهندس انتاج

اسم الشركة: Master Pet.

مقر العمل: العاشر من رمضان - الشرقية.

سنين الخبرة: 5 - 7 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 30 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: عالي.

وظيفة فني تبريد وتكييف

اسم الشركة: وايت وايل.

مقر العمل: العاشر من رمضان - الشرقية.

العمالة المطلوبة: 20.

سنين الخبرة: 3 - 10سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 20 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

الراتب الأساسي: 2000 - 3000 جنيه.

الحوافز الإضافية: 250 - 750 جنيها.

وظيفة مندوب مبيعات أجهزة منزلية

اسم الشركة: وايت وايل.

مقر العمل: القاهرة الجديدة - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 30.

سنين الخبرة: 3 - 10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 22 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 2500 - 3500 جنيه.

الحوافز الاضافية: 1000- 4000 جنيه.

وظيفة محاسب ومراجع حسابات

اسم الشركة: وايت وايل.

مقر العمل: العاشر من رمضان - الشرقية.

العمالة المطلوبة: 20.

سنين الخبرة: 3 - 10سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 25 - 38 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: عالي.

الراتب الأساسي: 3000 - 5000 جنيه.

الحوافز الاضافية: 500 - 1500 جنيه.