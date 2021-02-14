مجازاة مسئولين سابقين بالضرائب أضرا بخزانة الدولة

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مسئول بالإدارة الهندسية سابقا بمصلحة الضرائب المصرية، ومدير الإدارة الهندسية بمصلحة الضرائب المصرية بغرامة تعادل ضعف أجره الوظيفي، لما نُسب إليهما من الاضرار بالخزانة العامة للدولة.. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية محمد حسن.

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، وافقا على صرف قيمة عدد (3) مستخلصات لشركة للإنشاءات راسية عليها مناقصة متعلقة بأعمال إحلال وتجديد وحدات مصيف المعمورة بالإسكندرية عام 2005 بمبلغ مليون و247 ألف جنيهًا، والثاني عام 2007 بمبلغ 9 ملايين جنيها، والثالث بمبلغ 349 ألف جنيه، رغم أن ما تم تنفيذه من أعمال مخالف للمواصفات الفنية، فضلا عن توريد أجهزة كهربائية وغيرها من أصناف غير مطابق للمواصفات الفنية وفقا لكراسة الشروط والمواصفات للمناقصة سالفة البيان مما سهل للشركة صرف 358 ألف جنيه بغير وجه حق وفقا لكشوف الحساب الختامي للأعمال والتي استُردت من الشركة المذكورة وفقا للتسوية النهائية للأعمال تلافيا للأضرار المالية.

كما نسبت لهما أيضًا، وافقا على قبول أصناف الأجهزة الكهربائية وغيرها من الأصناف عام 2007 استنادا إلى مطابقتها للمواصفات الفنية الواردة بكراسة الشروط والمواصفات للمناقصة على خلاف الحقيقة والواقع.

بداية الواقعة بتعاقد بين مصلحة الضرائب المصرية وشركة للإنشاءات، بناء على مناقصة لتنفيذ تجديد وتطوير مصيف صندوق العاملين بالمصلحة بالمعمورة، وعام 2009 وردت إلى مصلحة الضرائب إخبارية من هيئة الرقابة الإدارية تفيد بوجود العديد من المخالفات في أعمال ترسية وتنفيذ المناقصة، وقيام المحالين بصرف كامل قيمة المناقصة للمقاول رغم عدم انتهاء الأعمال وبالمخالفة لبنود العقد المبرم.