مكرم عن مشروع الحرف التراثية بالجمالية: سيكون نموذجا يحتذى به

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنّ مشروع إحياء الحرف القديمة في حي الجمالية بالقاهرة الفاطمية، الذي أسسه إبراهيم قسيسية، المستثمر المصري المقيم في كندا، سيكون نموذجا يحتذى به في الخارج.

وأضافت مكرم، في تصريحات عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «حرصت في كل زياراتي لكندا على تشجيع المستثمرين والمصريين على المساعدة في التنمية التي تشهدها مصر، أما الدكتور إبراهيم فتعامل مع هذه الدعوة بجدية، وبدأ يعمل للحفاظ على التراث المصري والهوية المصرية من خلال الصناعات الجميلة التي تذخر بها مصر».

وأضافت الوزيرة خلال وجودها بحي الجمالية: «المكان الذي نقف فيه كان مصنعا للصابون مملوكًا لأسرة الدكتور إبراهيم»، مشيرة إلى أنّ زيارتها اليوم كانت رائعة بحضور نائب محافظ القاهرة وأعضاء مجلس النواب، وخاصة رئيس لجنة المشروعات.

وتابعت مكرم: «اتفقنا على مد يد العون لهذا المصري وتدريب الشباب على هذه الصناعات، لأن القائمين على الصناعات يندثرون، وبالتأكيد فمساعدة المصريين في الخارج في هذا الإطار سيكون له مردود كبير جدًا».

وأردفت وزيرة الهجرة: «قبل يوم 21 فبراير المقبل سنعقد ورشة عمل بين الوزارة وأعضاء البرلمان والدكتور إبراهيم قسيسية، لنرى كيف استطاع أن يطوّر هذه الصناعة ويجذب إليها الشباب، ثم سننقلها بالتعاون مع السلطة التشريعية للمراكز والمحافظات والقرى، والأمر لن يقتصر على النحاس فقط، لكنه سيشهد صناعات كثيرة جدًا، وسنعمل على تطبيق هذا النموذج في محافظات أخرى».

وزادت: «أطمئن المصريين في الخارج على مصر في كل زيارة لي بالخارج، ونروّج للمشروعات القومية وكل جهود الدولة المصرية، كما ننظم سلسلة مصر تستطيع، وكان آخرها مصر تستطيع بالاستثمار وشارك فيه أكثر من 60 مستثمرا بالخارج».