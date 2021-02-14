محافظ بني سويف يكرم «كريمة» لتربيتها طفلا فقدته أسرته 21 عاما

فاجأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، السيدة كريمة حسن عبدالقوي من قرية الميمون مركز الواسطى، باتصال هاتفي، اليوم، والتي حرصت على تربية أحد الأطفال الذي فقدته أسرته منذ 21 عامًا، ورعايته لمدة تزيد على 15 عامًا، بداية من تعليمه حتى وصل شابا، وتعرفت أسرته عليه مؤخرًا.

وأعرب غنيم، عن تقديره الكبير للعمل الإنساني الذي قامت به السيدة المصرية بنت بني سويف، بدافع الأمومة التي تتميز بها المرأة المصرية، مؤكدا أنها ضربت بذلك الصنيع أروع الأمثلة في العطاء والاحتساب لوجه لله، وسيتم تكريمها ضمن الأمهات المثاليات اللائي يمثلن القدوة الحسنة لكل أبناء مصر ونموذجا يحتذي به في التضحية والعطاء وعمل الخير، مؤكدا لها أن مكتبه دائما مفتوح في أي وقت.

من جهتها، أعربت السيدة «كريمة»، عن تقديرها لاتصال المحافظ، وحرصه على الإشادة لما قامت به، مؤكدة أنها لم تكن تتوقع اتصال المحافظ، وأن ما قامت به كان بدافع الأمومة، وأنها على الرغم من سعادتها بعودة أيمن لأهله وأسرته، إلا أنها تشعر بنوع من الحزن لمفارقته، وأنها تعودت عليه وصار ابنًا لها عاش معها ما يقرب من 15 عاما منذ أن كان طفلا حتى صار شابا يافعًا.

وتابعت بأن ما يخفف عنها ألم الفراق، أنه سيكون هناك تواصل مستمر مع أسرته، والاطمئنان على أحواله بصفة دائمة.

يشار إلى أن وفد من الوحدة القروية بالميمون، برئاسة رئيس الوحدة، زار السيدة كريمة، تنفيذا لتوجيهات المحافظ؛ للاطمئنان على أحوال الأم المثالية التي حرصت على تربية الطفل حتى أصبح شابا، وأبلغوا تحية المحافظ للسيدة المصرية السويفية، وأنها جسدت عظمة ووطنية المرأة؛ لقيامها بذلك العمل الإنساني.

شاهد لقاء «الوطن» مع السيدة كريمة

والتقت «الوطن» السيدة كريمة حسن عبدالقوي في لقاء عبر تقنية البث المباشر عبر صفحة «جريدة الوطن» بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».. لمشاهدة اللقاء كامل اضغط هنا