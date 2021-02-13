تحرير 69 محضرا لمخابز وضبط نصف طن زيوت منتهية الصلاحية في بني سويف

كشف المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين بمحافظة بني سويف، عن جهود ونتائج الحملات التفتيشية التي نفذتها المديرية على مدار الأسبوع الماضي، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأسفرت حملات المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية على مدار أسبوع عن ضبط 69 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، بواقع 25 محضرًا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 10 لإنتاج خبز ناقص الوزن، 20 لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، 5 محاضر لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، 3 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات، محضرين للتصرف في 15 جوال دقيق مدعم، محضرين لتجميع 10 أجولة دقيق لإعادة بيعه في السوق السوداء، ومحضرين تجميع أرغفة خبز بلدي مدعم بغرض إعادة بيعه في السوق السوداء.

كما تم ضبط 6 آلاف رغيف، وتحرير 5 محاضر للبدالين «البقالين» التموينيين، لعدم مزاولة النشاط أثناء مواعيد العمل الرسمية، بجانب 3 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية، وذلك من خلال المرور على البدالين التموينيين؛ للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكميات المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية للبدالين بنسبة 50% من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة.

كما كشف مدير عام تموين بني سويف، عن ضبط 100 كجم لحوم مذبوحة خارج المجزر، تحرير7 محاضر في هذا الشأن، تحرير 50 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار في الأنشطة المختلفة، 30 محضرًا لعدم حمل شهادات صحية صادرة من مديرية الصحة تفيد بخلو العاملين من الأمراض المعدية للعمل في مجال بيع وتوزيع وتداول الأطعمة، 8 محاضر لإدارة منشأة بدون ترخيص، في حين تم البدء في إجراء المعاينة المبدئية لعدد 10 من المتقدمين لمشروع «جمعيتي» ضمن مبادرة «حياة كريمة» بقرى ببا وناصر.

كما تم تحرير 6 محاضر لمستودعات بوتاجاز تبين غلقها أثناء مواعيد العمل، وذلك خلال الحملات التي نفذتها المديرية، وشملت المرور على جميع محطات البترول بالمحافظة للتأكد من توافر كافة المنتجات البترولية بالمحطات لتمويل السيارات بالأسعار المقررة، فضلاً عن المرور بصفة دورية على مستودعات البوتاجاز ومصانع تعبئة البوتاجاز للتأكد من توافر الغاز الصب والالتزام بالأوزان المقررة للأسطوانات التجارية والمنزلية بعد تعبئتها.

وتكثف أجهزة المديرية الرقابية مرورها اليومي على المطاحن؛ للوقوف على الوارد والمنصرف والأرصدة من الدقيق والأقماح ومتابعة المنصرف للمخابز البلدية وسحب العينات من الدقيق والقمح وإرسالها للمعامل المركزية لبيان مدى مطابقتها للمواصفات القياسية من عدم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، في حين تم البدء في إجراء المعاينات الأولية للمتقدمين لمشروع «جمعيتي» بقرى ببا وناصر.

من جهته، وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بضرورة استمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري، أو التلاعب بالأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية، خاصة التي يزداد عليها الطلب موسميا، وتكثيف حملات التموين، وأن تمتد لتصل إلى كل المدن والقرى، بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وتضم كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإجراءات رادعة وفقا للقانون.