«مطبخ الخير».. «بني سويف» تحارب كورونا وتساعد البسطاء بوجبات مجانية

عقب جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وتراجع دخل عددًا كبيرًا من أصحاب الحرف والأسر، بدأت أسرة مصرية مكونة من 5 أشخاص تضم الزوج والزوجة و2 من أبنائهم وشقيق الزوج، و2 من الأصدقاء، في تقديم الوجبات المجانية للأسر الأكثر احتياجا في مدينة بني سويف، كمساعدة منهم في التصدي للجائحة ومساعدة الأكثر احتياجا.

350 وجبة أسبوعيا يقدمها أصحاب المطبخ، خاصة يوم الجمعة، الذي أصبح يومًا أساسيا لهم في تقديم الوجبات، «كله لله.. اللي بيدور على الجنة يعمل كثير والله، والحمد لله ربنا بيرزق برجال الخير اللي بيساعدونا والله، منهم يجبلنا لحمة أو دجاج، وغيرهم أرز او طماطم، كل واحد باللي يقدر عليه»، هكذا يرى محمد سيد مؤسس فكرة مطبخ الخير بالغمراوي في بني سويف.

وأكد أن المصريين أعظم شعب ومعدنهم الأصيل يظهر وقت الأزمات، والخير دائمًا بيننا ليوم الدين، وعلينا التكاتف جميعا وقت الأزمات؛ لمساندة الدولة في التصدي لجائحة كورونا التي لم تستطيع دول كبرى التصدي لها.

وأشار مؤسس «مطبخ الخير»، إلى أن الفكر بدأت تنتشر بين المواطنين وانضم إلينا العديد للمساعدة بما يقدر عليه، وبدأوا في توزيع 50 وجبة متنوعة ما بين «دجاج، أرز، سلطات، حلويات، قطعة لحم أو اثنين، أرز، ومكرونة»، الذي غالبا ما يكون «أرز بلبن»، حتى وصلنا إلى ما نحن فيه الآن، وقدمنا الأسبوع الماضي 350 وجبة عبارة عن «قطع دجاج رومي، سلطات، أرز بسمتي، مخلل، وأرز بلبن بالمسكرات».

وفي منزل متوسط بحي الغمراوي بمدينة بني سويف، هنا الجميع يعمل بالمجان، جميع من يقومون على التجهيز والطبخ والتغليف والتوزيع يقدمون العمل لوجه الله تعالى ولا يتقاضون مليما واحد، هكذا يقول مؤسس مطبخ الخير في الغمراوي.

وأكد أن رجال الخير كثيرون والله ولن ولم يتأخروا تجاهنا، منهم من يقدم لحوم أو دجاج، ومنهم من يحضر لنا السلع الغذائية كل شخص بحسب مقدرته، لأن الجميع يعمل لوجه الله تعالى.