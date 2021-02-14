بلاغ للنائب العام من محمد فؤاد ضد شركة «قنوات»: أغلقت أغنية «أحكيلك»

تقدم الفنان محمد فؤاد، ببلاغ إلى النائب العام، ضد شركة «قنوات»، يتهمها فيه بـ«انتهاكها حقوق الملكية والسطو علي القناة الرسمية له».

واتهم الفنان محمد فؤاد، في بلاغه، «الشركة بالتعامل بدون وجه حق أو أي سند قانوني أو أي تفويض شخصي منه بذلك وقيامها بإغلاق أغنية (أحكيلك) على القناة الرسمية على اليوتيوب».

وكان الفنان محمد فؤاد، قد طرح أغنية جديدة بعنوان «أحكيلك»، عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي وقناته بموقع الفيديوهات يوتيوب.

والأغنية يتعاون فيها للمرة الثانية مع الشاعر أسامة محرز، بعد أغنيتهما الأخيرة «ليه».

وشارك محمد فؤاد جمهوره ببوستر أغنيته الجديدة، بـ«انستجرام»، وعلق قائلًا: «قريبًا»، وهي من كلمات أسامة محرز وألحان وليد سعد وتوزيع خالد نبيل.

كان محمد فؤاد، طرح منذ أيام أغنية «ليه»، وكانت من كلمات أسامة محرز، ولحن محمد خلف، وتوزيع أحمد عبدالسلام.

وفي شهر ديسمبر الماضي طرح الفنان محمد فؤاد أغنية جديدة تحمل اسم «الحفلة»، تعاون فيها مع عدد من الشباب المنتمين لعالم أغاني المهرجانات، وهى من كلمات الدبل زوكش، وألحان علاء فيفتي، وتوزيع كولبكس بوي.

ومن كلمات أغنية «الحفلة»: «روق يا برنس وبلاش ساسبنس.. أدخل في المود خليك موجود.. ما تعلي السينس.. أرقص واتحرك وبلاش تتفرج.. فكها كده واقف قافش ليه؟!»