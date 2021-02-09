محمد فؤاد يطلق «أحكيلك» مع أسامة محرز ووليد سعد خلال أيام

أعلن الفنان محمد فؤاد، طرحه لأغنية جديدة بعنوان «أحكيلك»، خلال الأيام المقبلة عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي وقناته بموقع الفيديوهات يوتيوب.

الأغنية يتعاون فيها للمرة الثانية مع الشاعر أسامة محرز، بعد أغنيتهما الأخيرة «ليه».

وشارك فؤاد جمهوره ببوستر أغنيته الجديدة، المقرر طرحها على حسابه بـ«انستجرام»، وعلق قائلًا: «قريبًا»، وهي من كلمات أسامة محرز وألحان وليد سعد وتوزيع خالد نبيل.

كان محمد فؤاد، طرح منذ أيام أغنية «ليه»، وكانت من كلمات أسامة محرز، ولحن محمد خلف، وتوزيع أحمد عبدالسلام، وتقول كلماتها:

ليه؟

يوميها لما جه قالي نبعد قولت أه

و ساعتها ليه ما حاولتش أتفاهم معاه

ما اعرفش إيه اللي ماخلانيش اصبر عليه

فات علي بعاده ايام و تعباني الحياة

زي اللي كان عايش في حلم و منه تاه

مش قد بُعده وافقته ليه و عاندته ليه؟

و إزاي أنا علي طول كدا سيبته..أهو خسرته

بتيجي سيرته أبوس صورته و أبكي عليه

صعبه الحياة

نفسي أروح عنده..أعيش يوم لو هموت بعده

خلاص وقفت حياتي عليه

ياااااااااه

إزاي يا قلبي في ناس بتقدر ع الفراق

مش قادر أصدق إني سايبه بإتفاق

عقلي اللي وقتها ضيعه دلوقت فاق

أه..أنا كل ما يطول البعاد هندم عليه

نفسي أشوفه عشان واحشني هموت عليه

قلبي و عرف غلطه خلاص و بيناديه

و إزاي أنا علي طول كدا سيبته..أهو خسرته

بتيجي سيرته أبوس صورته و أبكي عليه

صعبه الحياة

نفسي أروح عنده..أعيش يوم لو هموت بعده

خلاص وقفت حياتي عليه