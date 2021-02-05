عمر كمال: اتجهت لغناء المهرجانات بسبب تشابه صوتي مع محمد فؤاد

قال عمر كمال، مطرب المهرجانات، إنه اتجه إلى الغناء الشعبي لأن الجماهير كانت تخلط بينه وبين الفنان محمد فؤاد، نظرا لتشابه صوتيهما في أداء الأغاني، بحسب تصريحاته.

وأضاف «كمال» في لقاء مع برنامج مع برنامج «ليلة الخميس» المذاع على قناة «MBC مصر» الفضائية، وتقدمه الإعلامية ياسمين عز، الخميس: «أنا بحبه جدا، وتأثرت به، والناس كانت بتتلخبط، ومن الأسباب اللي خلتني أروح لسكة الشعبي والمهرجانات هو الموضوع ده.. لأن كل ما أعمل حاجة وتنجح الناس تقول ده فؤاد.. فقررت أعمل شكل لنفسي، وحسيت صوتي يبان في الشعبي أكتر».

ألبوم كامل نُسب لمحمد فؤاد

وتابع أنه في عام 2008 أصدر ألبوما كاملا، وظن من استمع إلى الألبوم أنه للفنان محمد فؤاد.

وتعليقا على مسألة شطبه من نقابة المهن الموسيقية، قال «كمال»، ساخرًا: «هما العظماء كده».

وغنى عمر كمال أغنية «أنتي معلمة»، مع الفنانة إيمان السيد التي كانت ضيفة البرنامج أيضا.

ولفت إلى أنه عاش حياة صعبة جدا قبل الشهرة، وأصعب الأشياء التي مر بها كانت قلة المال، موضحا: «أكثر شئ صعب هو قلة الفلوس.. والإحساس بالعجز ده».

واستضافت الإعلامية ياسمين عز، في حلقة الخميس من برنامجها «ليلة الخميس»، كلا من الفنانين كريم عفيفي، ومحمد أنور، نجمي مسرح مصر، وأيضا الفنانة إيمان السيد، ومطرب المهرجانات عمر كمال.

وتحدث الضيوف عن حياتهم قبل العمل في الفن، وبعدها، وأدوا العديد من الأغاني، خاصة أغاني عمر كمال، مثل أغنية بنت الجيران، وأغنية أنتي معلمة، وغيرها من الأغاني.

واشتهر عمر كمال في بداية حياته ببعض الأغاني حيث شبهه الجمهور بالفنان محمد فؤاد، إلا أنه تعاون مع مطرب المهرجانات حمو بيكا، وحسن شاكوش، وأصدروا العديد من الأغاني معا، حتى حدثت مشكلة بينه وبين الفنان حسن شاكوش، ما أدى إلى شهرتهما على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.