تصرف سنويا أو ربع سنوي.. 4 بنوك تقدم شهادات بعائد أعلى من 11%

قررت لجنة الأصول والخصوم «الألكو» بـبنك مصر في وقتٍ سابق، الإبقاء على عائد جميع الشهادات والودائع بالجنيه المصري، ومن ضمنها الشهادة الثلاثية ذات العائد الشهري عند 11% دون تغيير، كما أبقى البنك الأهلي أيضًا على سعر الفائدة عند 11%.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن» البنوك التي تقدم شهادات بعائد أعلى من 11% بدورية صرف ربع سنوية ونصف سنوية وليست شهرية.

بنك التعمير والإسكان

ويقدم البنك شهادات التعمير الثلاثية بالخصائص الآتية:

- مدة الشهادة 3 سنوات.

- العائد: 10.75% لدورية العائد الشهري، و11 لدورية العائد الربع السنوي، و11.5% لدورية العائد النصف سنوي.

- تصدر الشهادات للأشخاص الطبيعيين فقط دون الشخصيات الاعتبارية.

- إمكانية الاقتراض أو إصدار بطاقات الائتمان بضمانها في حدود نسبة 90% من قيمتها.

- يمكن شراء الشهادات باسم الغير وكذلك باسم أكثر من مستفيد، كما يمكن شراء الشهادات باسم القصر سواء بمعرفة الأب (الولي الطبيعي) كما يمكن الشراء بمعرفة الأم أو الغير (على سبيل الهبة أو التبرع).

- للعميل الحق في استرداد قيمة الشهادة المشتراة بعد مضى (6 شهور) من تاريخ شراء الوعاء الادخاري ويتم إعادة احتساب العائد وفقطا لمدة الإيداع الفعلية.

المصرف المتحد

ويقدم المصرف المتحد شهادة بسعر فائدة يتراوح بين 11.25% سنويًا للعائد ربع سنوي، و11% سنويًا للعائد الشهري.

بنك ناصر الاجتماعي

كما يقدم بنك ناصر الاجتماعي شهادة رد الجميل لمدة 3 سنوات لكبار السن «60 عامًا فأكثر»، وتبدأ قيمة الوديعة من 1000 جنيه ومضاعفتها حتى 2 مليون جنيه، وتمنح عائد 11.25% يصرف شهريًا، وعائد 12% يصرف سنويًا.

البنك العقاري المصري

ويقدم البنك العقاري المصري الشهادة الثلاثية «الشمول» بالخصائص الآتية:

- مدة الشهادة 3 سنوات بعائد سنوي ثابت: 11% يصرف شهريًا، و11.25% يصرف ربع سنوي.

- شراء الشهادة متاح للأفراد.

- يمكن الإقتراض بنسبة 90% من قيمة الشهادة.

- تصدر الشهادة بالجنيه المصري.