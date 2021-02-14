«التجارة»: انتهاء أزمة الرسوم الأوغندية على صادرات الصاج المصرية

انتهت أزمة فرض السلطات الأوغندية رسوما جمركية على الصادرات المصرية من الصاج المسطح بنسبة 35%، بالمخالفة لاتفاقية الكوميسا، حيث أجرت الوزارة ممثلة في جهاز التمثيل التجاري، اتصالات مكثفة مع الجهات الأوغندية الأشهر الماضية، ومع سكرتارية الكوميسا في دولة زامبيا لحثهم علي التراجع عن القرار، حسب ما أوضحت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

وأوضحت جامع، أنّ الوزارة تابعت عن كثب خلال الفترة الماضية تطورات الأزمة الناتجة عن فرض السلطات الاوغندية رسوما جمركية على عدد من البنود التي تصدرها مصر، وبينها الصاج المسطح، وذلك بالمخالفة لاتفاقية الكوميسا، مشيرةً إلى أنّ المكتب التجاري المصري في أوغندا، نسّق مع مختلف الدوائر الحكومية وغير الحكومية لحثّ السلطات على الالتزام بالتخفيضات الجمركية في إطار الكوميسا.

وقالت وزيرة التجارة، إنّ عددا من الشركات المصدرة للسوق الأوغندي، أبدت تضررها الشديد من القرار المنفرد للسلطات الأوغندية، بمخالفة التزاماتها في اتفاقية الكوميسا بفرض رسوم جمركية على صادرات الشركات إلى أوغندا، ما أدى إلى تأثر نشاطها في السوق الأوغندي.

وتابعت جامع، بأنّ الوزارة حريصة على حل المشكلات التى تواجه الصادرات المصرية في مختلف الأسواق الخارجية، والاستفادة من الأدوات والقواعد التجارية التي تكفلها منظومة التجارة الدولية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد مغاوري، رئيس جهاز التمثيل التجاري، أنّ الجهاز أدرج هذا الموضوع على أجندة اجتماع لجنة التجارة والجمارك الـ36 للكوميسا الذي عُقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وجرى التشديد في هذا الاجتماع على أهمية أن تعمل الحكومة الأوغندية على إزالة المعوقات التي تؤثر سلبا على انسياب تدفق الصادرات المصرية لهذا السوق، بالتنسيق مع عدد من الدول الأخرى الأعضاء في الكوميسا المتضررة من مثل تلك القرارات التعسفية، مثل موريشيوس التي تعاني شركاتها المصدرة للسكر من نفس المشكلة، في ضوء وجود فائض في إنتاج أوغندا من السكر، وهو ما نتج عنه تراجع الجانب الأوغندي عن فرض هذه الرسوم.

وأضاف مغاوري أنّ إجمالي الصادرات المصرية إلى السوق الأوغندية بلغ عام 2019 نحو 112 مليون دولار امريكي، مشيرا إلى أنّ أهم بنود الصادرات المصرية تتضمن الورق ومنتجاته، المنتجات الغذائية، الكلينكر، مواد البناء المختلفة، المنتجات الكيماوية والبلاستيك، ألواح الصلب، حاصلات زراعية مختلفة، ورخام وجرانيت.