بنك القاهرة يقدم فرصاً وحلولاً رقمية للمصدرين من خلال شراكته مع منصة التجارة الإلكترونية «اشتري المصري»

وقع بنك القاهرة اتفاقية تعاون مع منصة «اشترى المصرى» Buymassry Trade Portal فى إطار دور بنك القاهرة الداعم لتعزيز الصادرات المصرية، حيث تستهدف الشراكة تشجيع كافة المشروعات التجارية والصناعية للانضمام إلى بوابة الصادرات المصرية، وبالتالى توسيع حجم أعمالها بما يعود بالنفع على نمو الاقتصاد المصرى.

وقال طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، إن الشراكة الجديدة تدعم جهود الدولة فى تنمية القطاع الصناعى، نظراً لقدرته المباشرة على تقليل حجم الاستيراد وتعزيز الصادرات المصرية من خلال تعزيز منافستها فى الأسواق التصديرية.

وشدد «فايد» على أهمية الاتجاه لزيادة الاعتماد على المنصات الإلكترونية لعرض الفرص التجارية والتصديرية المتوافرة بما يتماشى مع منظومة التحول الرقمى، مؤكداً ضرورة استفادة المشروعات من الخدمات البنكية والمصرفية الإلكترونية المتاحة لدعم هذه الخدمات.

وفى سياق متصل، أبدى عمرو الشافعى، نائب رئيس مجلس الإدارة، اعتزازه بالتعاون مع منصة «اشترى المصرى»، نظراً للدور الفعال الذى تقوم به فى مجال توفير الفرص والحلول الرقمية الملائمة للمصدرين بما يسهم فى فتح أسواق جديدة للمنتج المصرى ويعود بالنفع على تنمية سوق التصدير وتعزيز الإيرادات القومية. وأشاد «الشافعى» بالدور الفعال الذى تقوم به وزارة التجارة والصناعة لدعم قطاع الصادرات المصرية، الذى يمتلك فرصاً واعدة للنمو خلال الفترة الراهنة، مدعوماً بكافة جهات الدولة، وكذلك مستويات أسعار الصرف الراهنة التى تعطى أفضلية تنافسية للمنتج المصرى خارجياً.

فيما أضاف أسامة النجار، رئيس قطاع المعاملات المصرفية الدولية، أن منصة التجارة الإلكترونية (Buymassry Trade Portal) تدعم أكثر من 14 لغة تتيح للتجار والمصنعين المصريين ترويج منتجاتهم فى العديد من الأسواق العالمية من خلال المنصة الرقمية، حيث تربط المنصة المشترين الدوليين من جميع أنحاء العالم الذين يبحثون عن منتجات «صنع فى مصر»، Made in Egypt مع مصنعين ومصدرين مصريين على مستوى عالمى. وتساعد منصة (Buymassry Trade Portal) على تحصيل مدفوعات الصادرات للعملاء من خلال منتجات التجارة الخارجية المتعددة والمختلفة، التى تناسب كل عميل والتى يقدمها فريق متخصص من بنك القاهرة، مما يمكن عملاءه من دخول أسواق عالمية والتواصل مع شرائح متنوعة من العملاء، مع خلق شراكات جديدة وتنمية المعاملات التجارية الدولية بشكل آمن، من خلال تقديم باقة واسعة من الخدمات التجارية للاستيعاب الكامل لاحتياجات عملاء المنصة، وهو ما يخلق قيمة مضافة ويعزز من كفاءة الأنشطة التجارية والصناعية المصرية.