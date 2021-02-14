احتفالا بعيد الحب.. محمد محيى يطرح أغنية «أنت في دمي»

طرح الفنان محمد محيى أغنية جديدة تحمل اسم «انت في دمي» على موقع الفيديوهات الشهير«يوتيوب» وجميع المتاجر الإلكترونية، ومحطات الراديو، من ألبومه الجديد بعنوان «بتاع زمان» والذي يتضمن 18 أغنية، وذلك بالتزامن مع الاحتفالات بعيد الحب يوم 14 فبراير.

أغنية «انت في دمي» من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد، وتوزيع فهد، ومن إنتاج ميوزيك ريكوردز، وتوزيع شركة «ديجتال ساوند».

الألبوم يتضمن 18 أغنية

وكان الفنان محمد محيي قد طرح من قبل خمس أغنيات هى «سهرانين» كلمات نور حمدي، وألحان محمد محيى، وتوزيع محمد العشي، و «فوضت أمري» كلمات أشرف أمين، وألحان محمد محيي، توزيع محمد العشي، و«قلت أخونه» كلمات نور حمدي، وألحان كريم حمدي، توزيع فهد، و«قضية» كلمات رضا أمين، وألحان مصطفى عوض، توزيع فهد و«بعدنا» من كلمات أحمد مرزوق، ألحان وتوزيع محمد رحيم.

طرح 6 أغنيات

ومن كلمات أغنية «انت في دمي» للفنان محمد محيي «انت في دمي حضن بيهون لي همي.. أغلى من الدنيا عندي ماليش بعديك.. سندي اللي ورا ضهري فتعبي بنسى روحي وإنت جنبي برمي حملي عليك.. إيد بتمسح دمعتي تطبطب عليا.. اللي أشوفه الدنيا دي بعينه مش عينيا».

وأوضح الفنان محمد محيي، خلال لقائه في برنامج «صاحبة السعادة» الذي يعرض على شاشة dmc مع الإعلامية إسعاد يونس، أن الألبوم الجديد فيه لمحات من غناءه القديم «دماغ زمان بتنفيذ عصري جدًا، طول سنين العمر الواحد بيكسب أرض، وبيكسب أرض أنه بيقدم شيء جديد، ويشوفه هو عامل إزاي مع الناس، لأنه لو نجح بيبقى فعلًا كسب الأرض دي».