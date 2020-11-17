محمد محيي يكشف تفاصيل ألبومه الجديد: 18 أغنية واسمه "محيي بتاع زمان"

كشف الفنان محمد محيي عن أعماله القادمة، خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع عبر فضائية "dmc".

وقال "محيي" إنه يغني منذ عام 1990، وقدم حتى الآن 10 ألبومات غنائية، مشيرا إلى أن الألبوم المقبل الذي سيطرحه يحمل اسم "محيي بتاع زمان".

وأوضح الفنان محمد محيي، أن الألبوم الجديد فيه لمحات من غناءه القديم: "دماغ زمان بتنفيذ عصري جدا، مضيفا: "طول سنين العمر الواحد بيكسب أرض، وبيكسب أرض أنه بيقدم شيء جديد، ويشوفه هو عامل إزاي مع الناس؛ لأنه لو نجح بيبقى فعلا كسب الأرض دي".

ونوه "محيي" إلى أنه قدم أغاني شعبي على شكل كلاسيك، وأخرى بأفكار مجنونة، وثالثة خارج الصندوق، ورابعة من الفلكلور، وغيرهم من الألوان المختلفة للغناء.

وأثنى محمد محيي على دور الكاتب أيمن بهجت قمر، والملحن وليد سعد، مؤكدا أن لهما دور كبير في مسيرة نجاحه الفنية، لافتا إلى أنهم سيشاركان في ألبومه المقبل، وكذلك أمير طعيمة وحمادة النادي وسلطان صلاح ومدين وأشرف أمين ومصطفى عوض.

وأشار المطرب محمد محيي إلى أنه لحن 36 أغنية من ثورة يناير حتى الآن، واختار منهم 18 فقط ليقدمهم في الألبوم الجديد، مؤكدا أنه لم يختلف طوال حياته مع أي مطرب بسبب أي أغنية.