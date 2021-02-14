يومهم بلا «فلانتين»: نجوم فركشوا قبل عيد الحب

في يوم 14 فبراير من كل عام يحتفل العشاق بعيد الحب ويتبادلون فيه الهدايا والتي يغلب عليها في كثير من الأحيان اللون الأحمر، ولكن هذا العام هناك مشاهير في عالم الفن لن يجمعهم «الفالانتين» بعد انفصالهم قبل شهور قليلة.

عمرو دياب ودينا الشربيني

قبل بداية عام 2021 كان الفنان عمرو دياب «يفرش الحب» بصحبة الفنانة دينا الشربيني في أغنياته السنجل التي طرحها ومشاركتهما سويًا كليب أغنية «في أماكن السهر» والتي ظهرت من خلالها «دينا» باعتبارها «موديل» تتمايل وترقص على صوت الهضبة والذي حملها على كتفه، الأمر الذي جعل رواد السوشيال ميديا يستخدمونها «كوميكس» للتعبير عن الحب بين أي طرفين «لو شالك على كتفه زي عمرو دياب اتجوزيه».

ومع دخول العام الحالي انتشر خبر انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني بعد قصة حب استمرت مايقرب من 3 أعوام غنى لها خلالها عددا من الأغنيات منها «برج الحوت»، ويمر «الفالانتين» اليوم دون أشهر قصة حب في الوسط الفني.

محمد رشاد ومي حلمي

تعد قصة المطرب محمد رشاد والمذيعة مي حلمي، من أغرب العلاقات العاطفية في الوسط الفني، والتي تم الإعلان عن انتهائها في أغسطس الماضي بـ«طالق بالتلاتة»، حيث تم عقد الزواج على مرتين، الأولى حدث بها أزمة كبيرة يوم الفرح وخلال تواجد المعازيم بالفندق استعددادًا لاستقبال العروسين، حدثت أزمة كبيرة على إثرها غادر محمد رشاد وأسرته من المكان، وتم نقل مي حلمي إلى المستشفى.

زواج متكرر وانفصال مستمر

وبعد فترة عادت المياه لمجاريها بين محمد رشاد ومي حلمي وتم الزفاف مرة أخرى، وقبل نهاية عام 2020 أعلن الثنائي انفصالهما والطلاق للمرة الثالثة بعدة عدة أزمات بينهما والتلاسن عبر صفحات السوشيال ميديا.

أصالة وطارق العريان

بعد مايزيد عن 13عامًا من الحب وإنجاب اثنان من الأبناء «آدم وعلي» ومع بدايات عام 2021 أعلنت أصالة انفصالها رسميًا عن المخرج طارق العريان، سبقها بفترة حديث من الفنانة عن الخيانة والتناقضات في حياة البشر والإحساس بالظلم والقهر.

تلميح للخيانة

وبالرغم من تعهد أصالة من عدم التطرق للانفصال ولزوجها السابق حرصًا على أبنائهما إلا أنها خالفت هذا العهد، وعلقت بشكل سلبي على صورة جمعت طليقها بـ«موديل» ووصفتها بقولها «ما أقساها صورة».

أنغام وأحمد إبراهيم

وبالرغم من قصة الحب التي بدت بين الفنانة أنغام والموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، إلا أن الانفصال النهائي وقع قبل نهاية عام 2020 بعد فترة من تبادل الحب والغرام على حسابات السوشيال ميديا، ومع استقبال عام 2021 أعلن إبراهيم عودته لزوجته الأولى أم أبنائه «2020 كانت الدرس العظيم وعام التصحيح، 2021 عام التعويض».