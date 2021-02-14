«شكري» للمبعوث الأوروبي: مفاوضات السد الإثيوبي لم تثمر عن شيء ملموس

مرة تلو الأخرى، يؤكد وزير الخارجية سامح شكري مواقف مصر حيال السد الإثيوبي والمفاوضات الجارية بشأنه، وكان آخرها عبر اتصال هاتفي جمعه بوزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو ومبعوث الاتحاد الأوروبي الخاص.

وتناول الوزيران خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه وزير الخارجية الفلنلدي آخر التطورات في منطقة القرن الأفريقي، خاصة المستجدات ذات الصلة بملف السد الإثيوبي.

مصر كانت تأمل في نجاح مساعي الاتحاد الأفريقي في أزمة السد الإثيوبي

وذكر السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري أشار إلى أن مصر كانت تأمل في نجاح مساعي الاتحاد الأفريقي في إدارة ملف السد الإثيوبي، إلا أن المفاوضات لم تثمر عن شيء ملموس ولم تأت بالنتائج المرجوة.

وأكد أن مصر تتطلع لاستئناف المفاوضات في ظل رئاسة فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية للاتحاد الأفريقي.

«شكري» يشدد على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم

وأضاف أن «شكري» شدد على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني مُلزم قبل تنفيذ المرحلة الثانية من الملء، وذلك من خلال إطلاق مسار مفاوضات جاد، وبما يراعي مصالح الدول الثلاث.

وأكد أن الدولة المصرية عبّرت عن إرادتها السياسية الخالصة للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق لإثيوبيا أهدافها التنموية، ويحفظ في ذات الوقت حقوق مصر، ويؤمن دولتي المصب من مخاطر وأضرار هذا السد.

وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيا من نظيره البوركيني

في سياق آخر، تلقى وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية بوركينا فاسو ألفا باري، وذلك لتناول آفاق التعاون بين البلديّن، فضلاً عن القضايا الإقليمية والقارية ذات الاهتمام المُتبادل.

وصرح السفير أحمد حافظ أن الوزير شكري قدَّم لنظيره البوركيني التهنئة على انتخابه عضواً بالبرلمان واستمراره في منصبه الوزاري الذي يشغله منذ تولي الرئيس «كابوريه» للسلطة.

كما أكد حرص مصر على دعم التعاون مع الجانب البوركيني في كافة المجالات كالأمن والصحة والزراعة والطاقة، وعرَضَ الجهود المصرية المتكاملة وما تقدمه من مساعدات بشكل ثنائي لبناء قدرات بوركينا فاسو من خلال الدورات التدريبية التي يتم تقديمها عبر الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.