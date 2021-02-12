شكري: نتطلع للتعاون مع الحكومة السودانية الجديدة بشأن السد الإثيوبي

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر كانت تتمنى أن يأتي مسار التفاوض بشأن السد الإثيوبي، برئاسة الاتحاد الأفريقي، في ظل قيادة جنوب أفريقيا، بنتائج مغايرة للتجارب السابقة، إذ كان هناك خبراء من جانب الاتحاد الأفريقي، لكن هذه المفاوضات لم تتناول القضية الفنية بالشكل الذي كانت مصر تتوقعه وترغب فيه.

وأضاف شكري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج «الحكاية» الذي يعرض عبر شاشة «mbc مصر»: «كانت هناك رؤية مختلفة لدى السودان وإثيوبيا فيما يتعلق بإطار المفاوضات ورغبة من قبل أشقائنا السودانيين في تغيير أسلوب التفاوض وأدى ذلك إلى انقطاع العملية التفاوضية إلى حين انتهاء رئاسة جنوب أفريقيا للاتحاد».

وتابع وزير الخارجية: «لدينا أمل في استئناف المفاوضات، ونتطلع إلى المزيد من التنسيق مع الأشقاء في السودان وبخاصة مع تشكيل الحكومة السودانية الجديدة لوضع تصور حول الخطوات القادمة».