أستاذ علوم نظم الأرض: ملء السد الإثيوبي يؤثر سلبا على بحيرة ناصر

قال الدكتور هشام العسكري، أستاذ علوم نظم الأرض، وصاحب بحث مع عدد من العلماء بشأن تأثير ملء السد الإثيوبي على مصر والسودان، إن ملء السد سوف يؤثر بشكل سلبي على بحيرة ناصر، خاصة إذا لم يتم التنسيق بين الدول.

وأضاف «العسكري»، في مداخلة عبر تطبيق «skype» مع برنامج «مصر تستطيع» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، الخميس، أن البحث تناول فترة الملء للسد الإثيوبي، ووفقا لإعلان المبادئ، وكان يجب الوصول إلى اتفاق ملزم بين الدول الثلاث، وهذا أمر مهم جدا.

التأثيرات من وجهة تظر علمية

وتابع أستاذ علوم نظم الأرض أنه من وجهة نظر علمية بعيدا عن السياسة، فإنه دون التنسيق بين الدول المتشاركة في النهر ربما يتكرر ما حدث في السودان، وتجد الدول الأخرى نفسها أمام مواجهة بعض الظروف التي لم تستعد لها، ولا يجب على دولة ما أن تنفرد بالقرار.

ولفت إلى أنهم بحثوا في تأثير ملء السد على الدورة المائية، خاصة تأثيره على مصر والسودان، وتجد الدول نفسها تواجه الجفاف، وتدهور المحاصيل، لذلك فإن التنسيق بين البلدان أمر مهم جدا، مشيرا إلى أن البحث يشارك فيه 6 باحثين مرموقين، ومنهم الدكتور محمد عبدالعاطي.

وكشف أنهم يجرون بعض العمليات الحسابية لكي يستخرجون البيانات المهمة، مشددا على أن المجلات العلمية لا تتعامل مع أسماء ولكن المادة العلمية، والبحث يتضمن الكثير من المعطيات وكل منها يقاس بالأقمار الاصطناعية، ويتم تطبيقه على 10 سنوات، واستنتاج ما يمكن أن يحدث في المستقبل.

خرائط وصور بالأقمار الاصطناعية

وعرض «العسكري» خلال البرنامج العديد من الصور والخرائط المأخوذة من البحث، والتي تدعم التصورات والاستنتاجات التي وصل إليها الباحثون، والتي اعتمدت على وسائل تقنية حديثة مثل الأقمار الاصطناعية.