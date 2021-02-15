الراحة والسوائل.. توصيات للطواقم الطبية قبل الجرعة الثانية من اللقاح

بفارق 21 يومًا على موعد تلقي الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد، تستعد الطواقم الطبية بمستشفى أبو خليفة للعزل بمحافظة الإسماعيلية، غدًا لتلقي الجرعة الثانية وفقًا للموعد المحدد في البطاقة الخاصة بكل منهم، ضمن الفئات الأولوية لتلقي التطعيم حسب توصيات وزارة الصحة والسكان.

وكان الدكتور عبدالمنعم سليم، متدرب الحالات الحرجة والعناية المركزة بالزمالة المصرية، هو أول طبيب يحصل على لقاح كورونا الصينى، ضمن الطواقم الطبية في مستشفى أبو خليفة للعزل، فيما كانت الدكتورة غادة متولي مديرة الإدارة الصحية بالقنطرة غرب، أول طبيبة تحصل على لقاح كورونا من الطواقم الطبية.

عبد الوهاب: الراحة والسوائل وتجنب الأطعمة الدسمة قبل تلقي جرعات اللقاح

نصائح عدة يوصي بها أطباء التغذية والمناعة قبل تلقي الجرعات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، أولها، بحسب توصية الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية بمستشفى جامعة القاهرة، الحصول على قسط كافي من الراحة والنوم قبل تلقي جرعة اللقاح بما لا يقل عن 6 ساعات وذلك لما تمثله الراحة الجسدية من رفع كفاءة الجهاز المناعي والذي يساعد بدوره على الاستفادة الأمثل من محتوى الجرعة، بحسب وصفها.

إلى جانب النوم بقدر كافٍ، أوصت عبد الوهاب في حديثها لـ«الوطن» بأهمية تناول قدر كافٍ من السوائل وعدم تناول أطعمة دسمة مع الابتعاد عن التوتر والقلق كعوامل مساعدة لرفع كفاءة استقبال الجسم للجرعة، بحسب قولها.

وتابعت استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية، بالتأكيد على أهمية استمرار ارتداء الكمامة واتباع الإجراءات الاحترازية حتى بعد تلقي اللقاح لما هو معروف أن اللقاح لا يقي بنسبة 100% من العدوى بفيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر وصول كميات كبيرة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، إلى مصر خلال الشهر الجاري على عدد جرعات يتراوح ما بين 5 لـ 8 ملايين جرعة من التحالف الدولي للقاحات، حسبما أعلن المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء.