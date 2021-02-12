عزل الحوامدية تكشف حقيقة إصابة طبيب بعد تلقيه اللقاح: «معندناش حد بالاسم ده»

نفت مصادر مسؤولة بمستشفى الحوامدية للعزل الصحي بالجيزة، أن هناك نائبا للمستشفى يدعى الدكتور مصطفي عبدالواحد، وهو طبيب صيدلي داخل المستشفي فقط.

الإصابة بعد تلقي اللقاح أمر طبيعي .. لا يعطي مناعة 100%

وتابعت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الفرق الطبية التي تلقت الجرعة الأولى من لقاح كورونا «سينوفارم» جميعها بخير ولن تعاني من أي أعراض، وبشأن ما أثير عن إصابة أحد الفرق الطبية بفيروس كورونا بعد تلقي اللقاح، أكدت المصادر أن المستشفى لا تعلم شيئًا بخصوص هذه الواقعة أو الإصابة المزعومة.

وأوضحت المصادر أنه من الوارد أن يصاب أي شخص بعد تلقيه لقاح كورونا خاصة وأن هناك عدة احتمالات للإصابة يمكن أن يكون مصابا قبل أخذ اللقاح ولم تظهر أي أعراض عليه، ويمكن أن يصاب بعد أخذ اللقاح لأن اللقاح فعاليته تحدث بعد تلقي اللقاح بـ3 أسابيع، مؤكدة أن الإصابة إذا حدثت لأحد الفرق الطبية ليست أمرا غير طبيعي أو يستدعي الخوف «أمر وارد جدا».

وأضافت المصادر أن أي لقاح لا يعطي مناعة 100% للفيروس، لافتة الي أن مهمة اللقاح هي تخفيف حدة الأعراض فقط واللقاح بدون إجراءات احترازية ليس له أي قيمة، وطالبت المصادر بضرورة تحري الدقة عند تناول الأخبار المتعلقة بفيروس كورونا خاصة وأن هناك حالة من الهلع لدى المواطنين خاصة باللقاح، منبهة أن اللقاح أثبت فعالية في العديد من الدول التي أجرت التجارب السريرية عليه ولا داعي للأخبار غير الصحيحة ولابد من الرجوع إلى المصادر الأساسية لبيان الحقيقة.

وكانت وزارة الصحة والسكان، خروج 376 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 133707 حالة حتى أمس.