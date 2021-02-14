الشباب والرياضة: إعادة القيم وتقبل الآخر هدف الوزارة بمبادرة «أخلاقنا»

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، دائما ما يهتم بالإنسان المصري، وتعمل الوزارة على الجزء الخاص بها، لبناء الإنسان عبر تنمية الأخلاق وإعادة القيم الفاضلة للمجتمع المصري، التي تساعد على بناء الأمم: «الأخلاق هي القدوة والكلمة وعدم الكذب وعدم التنمر ولا التعصب، وحسن التعلم والعمل والأمانة».

يجب على الشخص تقبل الرأي والرأي الآخر

وأضاف «صبحي»، خلال بث حي على فضائية «إكسترا نيوز»، أنه يجب على الشخص تقبل الرأي والرأي الآخر، حيث دائما ما يكون إضافة للشخص: «قبول الآخر من القيم الإنسانية، وقبول الأخر في الدين والفكر والثقافة، وهي القيم التي تتبناها الوزارة لتطوير الدولة المصرية».

الترويج للمبادرة عبر القنوات التلفزيونية والبرامج الموجهة والتوك شو

وأوضح أنه وبالنسبة لمبادرة «أخلاقنا» بالتعاون مع إدارة الشؤون المعنوية التابعة للقوات المسلحة فهي ذات دور إيجابي وتحتوى على عدد من البرامج مرتبطة بالتعليم والتدريب والتأهيل والتوعية، وسيتم الترويج لتلك المبادرة عبر القنوات التلفزيونية والبرامج الموجهة وبرامج التوك شو والصحافة والسوشيال ميديا.

الشؤون المعنوية هي الذراع القوى التي ستأتي بالفضيلة لمؤسسات المجتمع

وأكد أن للشؤون المعنوية التابعة للقوات المسلحة تؤدى دور جيد وهام في حسن التواصل والصورة الذهنية الجيدة والجوانب الاجتماعية والمجتمعية الكبيرة في المجتمع المصري، كما ان الوزارة تعمل بالتنسيق معها في الكثير من الأعمال المشتركة: «هي ذراع قوى ستأتي بالفضيلة التي تهم كل مؤسسات المجتمع».