أشرف صبحي عن تنظيم مصر لبطولة العالم لليد: «عملنا اللي محدش قدر عليه»

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن مباراة منتخب مصر أمام المنتخب الدنماركي، خلال بطولة العالم لليد، كانت «ماتش للعمر»، وصدرت لنا أملا كبيرا في مستقبل مصر بهذه الرياضة، لافتا أن مصر نجحت أيضا على مستوى تنظيم البطولة، «عملت اللي محدش قدر يعمله في الدنيا دي، بتنظيمها لتلك البطولة في ظل أزمة وباء كورونا».

وأكد «صبحي»، خلال مداخلة هاتفية السبت، مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة «ON»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أنه كان على تواصل مع المنتخب الوطني ولاعبيه، بكل مباراة، مشيدا بهم وباجتهادهم خلال مشوار البطولة بأكمله.

وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن ما يدل على قوة هذا المنتخب، ما قدموه خلال جميع مبارياتهم، وبالأخص في مبارتي السويد والدنمارك، طرفي نهائي البطولة، والجميع شاهد كيف كان أداء المنتخب المصري جيدا ورائعا أمام هذين المنتخبين.

كانت مباراة نهائي كأس عالم وليست بدور الثمانية

وصرح الوزير أن أداء المنتخب المصري أمام نظيره الدنماركي، أشعرنا أنها مباراة نهائي لكأس العالم، وليست مباراة بدور الثمانية، مضيفا «يمكن ربنا أراد تخرج بهذا المستوى الفني، ليزيد البطولة حجما وبهاء»، حتى تعلق بها كل المصريين.

الوزير يوجه رسالة للاعبي المنتخب الوطني: «رجالة كبار أوي»

ووجه وزير الرياضة رسالة إلى لاعبي المنتخب الوطني لكرة اليد قائلا فيها: «كل المصريين الحقيقة تشرفوا بيكم، وأنتم رجالة كبار أوي، وأمامكم الأولمبياد القادمة، التي ننتظر فيها أداء مشابها لما قدمتوه بكأس العالم».

ومن جانبه وجه كريم هنداوي، حارس المنتخب المصري لكرة اليد، الشكر لوزير الشباب والرياضة، على حديثه الطيب عن اللاعبين بشكل دائم، لافتا أن الوزير اجتمع بهم قبل مباراة دور الثمانية، وأزال من عليهم كل الضغوط، حين أخبرهم أن الهدف تحقق بوصولهم لتك المرحلة، لكن كل إنجاز قادم فيه تاريخ لكم ولتلك اللعبة.

رسالة رئيس الوزراء تؤكد على تقدير الدولة المصرية لكل الرياضيين

وكشف وزير الشباب والرياضة، أن رئيس الوزارء الدكتور مصطفى مدبولي، أرسل له رسالة قبل أن تنتهي مباراة منتخب مصر والدنمارك ببطولة العالم، وحينها أستاذنه ليرسل الرسالة بنفس نصها إلى اللاعبين والقائمين على رياضة كرة اليد، ليشعروا بقيمة التقدير من الدولة المصرية لهم سواء من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء.

بتنظيم البطولة مصر فعلت ما لم يستطع أحد فعله

وعن تنظيم مصر لبطولة العالم لليد، صرح أن مصر فعلت ما لم يستطع أحد في كل هذه الدينا أن يفعله، في ضوء هذه ظروف أزمة وباء كورونا، لتخرج البطولة بهذا الشكل وبهذا الحجم، وهو ما أثر في العالم أجمع، فكل صحف العالم والسفراء ورؤساء الوفود أثنوا وأشادوا بتنظيم مصر بالبطولة.

وشدد أن مصر بتنظيم تلك البطولة، قدمت نموذجا من الإصرار والتخطيط الناجح، بالإضافة إلى أن الأداء الجيد الذي قدمه المنتخب المصري بالبطولة، ساعد في تسليط الضوء بشكل أكبر على نجاح مصر تنظيميا وفنيا.