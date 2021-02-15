بحضور «جامع» و«المصيلحي».. لجنة برلمانية تناقش خطة دعم المشروعات

تناقش لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب فى اجتماعها مساء اليوم الاثنين، رؤية وخطة وزارة التموين والتجاره الداخلية لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك فى حضور كل من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات.

من جانبه أكد النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب، أن اللجنة تسعى من خلال عملها فى الفصل التشريعى الثانى إلى تقديم كل أوجه الدعم.

وقال فى تصريحات لـ«الوطن»: سنعمل خلال المرحلة المقبلة على زيارة العديد من المناطق الصناعية للوقوف على الدور الذى تقدمه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى دعم الاقتصاد الوطنى.

وأوضح أن اللجنة تسير فى إطار توجيهات القيادة السياسية لدعم المبادرات الخاصة بالعشوائيات وتحويل حياة أهلها للأفضل، وقال: دورنا هو المتابعة والرقابة على المشروعات التى سيتم دعمها فى هذه المنطق وكيفية تدريب الشباب لإقامة المشروعات والاستفادة من الخدمات التى يقدمها الجهاز.

وشدد «مرعى» على أن اللجنة كانت قد التقت منذ أيام برئيس الهيئة العامة للاستثمار وتم الاتفاق بين هيئة الاستثمار وجهاز تنمية المشروعات وجهاز تحديث الصناعه بإعداد خريطة استثمارية لكل المحافظات والفرص الواعدة بها فى ظل سياسة إحلال الواردات وتقليل الاستيراد.

وقال «مرعي»: نحتاج إلى تضافر جهود كافة الجهات لوضع جداول زمنية محددة، وكذلك تقديم الحوافز لتلك المشروعات وعرض الفرص الاستثمارية الخاصة بها على خريطة مصر الاستثمارية مدعومة بدراسات جدوى مبدئية لها مما يسهل على صغار المستثمرين.

كان المستشار محمد عبدالوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قد استقبل النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب وأعضاء اللجنة، كذلك نواب عن محافظي الجيزة والقليوبية والغربية والمنوفية، الخميس الماضى، لوضع خطة عمل مشتركة لتحفيز هذه المشروعات بالمحافظات المصرية.