الأوراق المطلوبة لاستخراج تصاريح المناطق المقيدة بالمطار وتكلفتها

تعد المطارات واحدة من المناطق التي يحظر دخول الأفراد إليها كمناطق هبوط الطائرات على سبيل المثال والتي تعرف بالمناطق المقيدة، إلا أن هيئة الطيران المدني تمنح خدمة للعملاء بدخولها من خلال استخراج تصاريح دخول.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة كيفية استخراج تصاريح دخول المناطق المقيدة بالمطارات وتكلفتها، وفقا لـ «هيئة الطيران المدني».

تفاصيل الخدمة

كود الخدمة: 6 ص/1 .

المكتب المختص: تصاريح أمنية/ قطاع أمن الطيران.

الأوراق المطلوبة:

- تقديم خطاب من الجهة الطالبة لاستخراج تصاريح دخول للمناطق المقيدة بالمطارات وتحديد المطارات ومناطق الارتياد المطلوب استخراج تصاريح لها لكل من ميناء القاهرة الجوي أو عموم المطارات كلا على حدة موقع بالتوقيع المعتمد ومختوم بخاتم الشركة.

- تقديم كشف مجمع بأسماء العاملين المراد استخراج تصاريح لدخول المناطق المقيدة لهم موقع بالمعتمد، ومختوم بخاتم الشركة لكل من ميناء القاهرة الجوي أو عموم المطارات كل على حدة، موضحا به مناطق الارتياد المطلوبة طبقا لطبيعة عمل كل فرد ومدونة على قرص مضغوط ومكتوب على برنامج word أو excel .

- توجيه خطاب موضح به نموذج لتوقيع للمسئول عن التوقيع على الخطابات والمراسلات والنماذج الموجهة لقطاع الأمن .

- تقديم صورة الرقم القومي سارية/ جواز سفر ساري لكل فرد مطلوب له استخراج تصريح بيان حجم التعامل داخل الموانئ والمطارات الجوية عن العام السابق بالنسبة للشركات الخاصة موقع بالتوقيع المعتمد ومختوم بخاتم الشركة.

- تقديم أحدث كشف عمالة للعاملين بالقطاع الخاص موقع بالتوقيع المعتمد ومعتمد بخاتم الشركة.

- تقيم صورة شهادة التأمينات للعاملين بالقطاع الخاص المطلوب استخراج تصاريح لهم مختومة بخاتم شعار الجمهورية.

زمن أداء الخدمة

7 أيام للموافقة على الاستخراج بفرض عدم وجود ملاحظات في مستندات بدء الخدمة.

رسوم ثابتة تدفع عند طلب الخدمة

20 جنيه رسم الطلب+ 90 قرش دمغة نوعية + 10 قروش رسم تنمية.

رسوم الخدمة

بدون رسوم .

توقيت دفع الرسوم

قبل أداء الخدمة.

مواعيد العمل اليومية

يوميا من الساعة 9 صباحا إلى 2 مساء عدا أيام الجمعة والسبت.