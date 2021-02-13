جهود شرطة الموانئ.. أبرزها إحباط تهريب مليون عبوة «ميكب»

أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري، استيراد إحدى الشركات الكائن مقرها بالإسكندرية، رسالة من خارج البلاد داخل حاوية مشمولها المستندي كعدات زراعية مستعملة، وإخفاء أصحاب الشأن أصناف محظور دخولها البلاد ضمن مشمول الرسالة بقصد تهريبها بطريقة غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لفحص مشمول الرسالة أسفرت أعمالها عن ضبط مليون عبوة مستحضرات تجميل مختلفة الأنواع، قدرت قيمة الغرامات والرسوم الجمركية المستحقة عليها 5 ملايين جنيه.

كما تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط كمية من العقاقير الطبية مجهولة المصدر، بحوزة المسئول عن مخزن أدوية كائن بدائرة قسم شرطة المعادي، وذلك لإدارته مخزن دون ترخيص، ومزاولة مهنة صيدلي دون تصريح، فضلاً عن حيازته عقاقير طبية مجهولة المصدر وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها وغير مسجلة ومحظور تداولها داخل البلاد بالمخالفة للقانون.

بمواجهته اعترف بإدارته للمخزن دون ترخي" وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت جهود قطاع أمن المنافذ في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع الأجنبية وإحباط محاولات التهرب من سداد الرسوم الجمركية عن تحقيق النتائج الآتية:-

تمكن إدارة شرطة موانئ السويس بالاشتراك مع الجهات المختصة من ضبط (696 كرتونة بها عدد 16423 قطعة معدنية تستخدم في تركيبات الإضاءة) داخل حاوية مشمولها إكسسوار إضاءة قادمة من إحدى الدول الأجنبية إلى ميناء السخنة لصالح إحدى شركات الاستيراد بالقاهرة، عيها مستحقات 300,506 جنيه.

وتمكن إدارة شرطة موانئ بورسعيد من ضبط حاويتين مشمولهما إكسسوارات محمول واردة من إحدى الدول الأجنبية إلى ميناء غرب بورسعيد لصالح إحدى الشركات بالدقهلية، وذلك لتقديم مستندات للبضائع ذات قيمة متدنية خلافاً للحقيقة بقصد التهرب من سداد الرسوم الجمركية المستحقة، حيث بلغت قيمة الرسوم والضرائب والغرامات المستحقة عليها 708,643 جنيه.

وضبطت إدارة شرطة موانئ بورسعيد من ضبط 2800 عبوة مستحضرات تجميل، مخبأة داخل مخازن سرية بحاوية مشمولها معدات زراعية مستعملة، واردة من إحدى الدول الأجنبية إلى ميناء بورسعيد، بقصد التهرب من سداد الرسوم الجمركية المستحقة.