إدارة الأزمات والكوارث تعلن الطوارئ استعدادا للامتحانات بجامعة بنها

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها الطوارئ، استعدادًا لاجراء الامتحانات.

وأكد لجيزاوي خلال رئاسته اجتماع الوحدة المركزية لإدارة الأزمات والكوارث بجامعة بنها، الدور الذي تقوم به الوحدة، خلال الفترة السابقة في الحفاظ على صحة وسلامة الجميع داخل الجامعة، كما أن لها دور مهم في متابعة الإجراءات الاحترازية بالجامعة.

حضر الاجتماع الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال سوسة المشرف علي قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ابراهيم راجح مدير وحدة الازمات والكوارث بالجامعة، والدكتور عبدالقادر عبدالكريم منسق عام الجودة الإدارية بالجامعة، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وأيمن بيومي القائم بعمل أمين عام الجامعة، ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية، والعقيد هيثم محمد شحاتة وكيل ادارة الحماية المدنية بالقليوبية، وأحمد عبد الهادي مدير وحدة الازمات والكوارث بالمحافظة وأحمد فتحي الأمين العام للهلال الأحمر بالقليوبية.

وأشار الجيزاوي إلى أن الإجراءات والتدابير الاحترازية، يجب أن تشمل كافة كليات وقطاعات الجامعة من حيث اعمال الصيانة، وضع العلامات الاسترشادية وتوفير المطهرات ومتابعة اعمال التعقيم وصيانة بوابات التعقيم بالكليات، ورفع درجة الاستعداد داخل المستشفيات الجامعية والادارة الطبية بالجامعة، للبدء في الامتحانات.

وشدد على أهمية اتخاذ كافة سبل الحماية والأمان داخل الخيام، مشيرًا إلى أهمية وضع خطط للإخلاء في كافة الكليات، وعمل محاكاة لها بمشاركة الطلاب بالكليات مؤكدًا ضرورة المرور والتأكد من اشتراطات الحماية المدنية، والحريق واتخاذ جميع الإجراءات الكافية لمراجعة أجهزة الإطفاء والتأكد من عملها.

من جانبه أكد الدكتور تامر سمير الدور الذي تقوم به لجنة الأزمات والكوارث بالكليات، في توعية الطلبة بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية، من حيث الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات والتنبيه علي الأمن الإداري بالجامعة، على منع التجمعات أثناء الامتحانات، حيث تم تقسيم الامتحانات علي ثلاث فترات في الكليات عالية الكثافة وذلك منعا للتزاحم بين الطلاب.

وقال الدكتور جمال سوسة إنه تم اتخاذ كافة أعمال الصيانة بالمدن الجامعية، وتعقيم كافة الغرف بالمدن الجامعية، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الوزارة مسبقا للتسكين بالمدن الجامعية.

ولفت الدكتور إبراهيم راجح إلى أنه تم تفعيل وحدات الأزمات داخل الكليات، بالإضافة إلى عمل الوحدة حملات توعية علي مستوى الجامعة.