آيتن عامر في عيد الحب: «الرجال متعددي العلاقات هم الأشد قبحا»

شنت الفنانة آيتن عامر، هجومًا حادًا على الرجال، أصحاب العلاقات النسائية المُتعددة، وذلك على هامش الاحتفال بعيد الحب، واصفة إياهم بـ«الأشد قبحًا».

وكتبت آيتن عامر، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة: «علاقات الرجل المتعددة دلالة واضحة على نقص إحساسه برجولته، وحاجته الماسّة والمتكررة لتأكيدها من أكثر من مصدر.. يحتاج إلى أصوات كثيرة خارجية لتعلو على الصوت الداخلي الذي لا ينفكّ يهمس في أذنه لستَ رجلًا بما فيه الكفاية فما وجدت رجل يثق بذاته ويقدرها إلا وكان مبتعدًا قدر المستطاع عن النساء، فالذكر المتلهف المتاح لجميع النساء أشد قبحًا من العاهرة».

في يوم وليلة

وتنتظر الفنانة آيتن عامر، عرض مسلسلها الجديد «في يوم وليلة»، اعتبارًا من يوم 20 فبراير الجاري، عبر قناة «ON»، وهو من بطولة أحمد رزق، وداليا مصطفى، وأيتن عامر، وصلاح عبدالله، ونضال الشافعي، وولاء الشريف، ومحمد جمعة، ومحمد مهران، وآخرين، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف، وهو من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، ومن سيناريو وحوار مصطفى جمال هاشم، وإخراج شيرين عادل.

وانتهى المطرب السعودي إبراهيم الحكمي، من غناء تتر البداية لمسلسله «في يوم وليلة»، والتي تحمل نفس الاسم، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم، بينما تتر النهاية سيكون إيقاع موسيقي جبلي ملائم للأحداث.

كوفيد 25

وتُشارك الفنانة آيتن عامر، في موسم دراما رمضان المُقبل، من خلال مسلسل «كوفيد 25»، الذي سيُعرض على 15 حلقة في رمضان، وهو من بطولة النجوم يوسف الشريف وأحمد صلاح حسني وأيتن عامر وإدوارد وإيناس كامل وراندا البحيري وميدو عادل وأمير صلاح الدين وميرنا نور الدين وديانا هشام وإسلام جمال وزكي فطين وغيرهم من النجوم وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.