وفاء عامر: أكثر لحظات الاستمتاع هو التمثيل مع شقيقتي آيتن

قالت الفنانة وفاء عامر، إنها عندما تشاهد الأعمال الفنية التي تؤديها تقول لنفسها: "لسة بدري"، لافتة إلى أنها لا تمانع النقد الموجهة لها، مثل مسلسل تحية كاريوكا، مؤكدة أن شخصية "تحية" تحتاج إلى 90 حلقة، مشددة: "كل أدواري علمت".

وأضافت وفاء عامر، في لقاء برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON" الفضائية، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أمس الثلاثاء، أنها عملت مع الفنان محمود عبدالعزيز، وكان محترما جدا، موضحة: "أفتكر ثقافته، وأخلاقه العالية، واحترامه للكبار اللي قبله، واحتضانه للمواهب الشابة، واحترامه لزوجته حتى لو مش موجودة".

وأشادت الفنانة بقصة مسلسل "إلا أنا"، لافتة إلى أنها لا تقارن نفسها بالنجمات الأخريات، ولكنها تركز في دورها فقط، موضحة: "لو كل واحد ركز في دوره هياخد دكتوراة".

ولفتت وفاء عامر إلى أنها إذا وجدت الممثل الذي يمثل أمامها لا يؤدي الدور بشكل جيد، تلفت انتباهه، وتطلب إعادة التصوير، وهذا كان يتم معها من نجوم كبار، مثل الفنان نور الشريف، ومحمود عبدالعزيز، ومحمد صبحي، مؤكدة: "أنا اتعلمت على إيد أساتذة ربنا يديهم الصحة".

وأوضحت الفنانة أن أكثر لحظات الاستمتاع هو التمثيل مع شقيقتها الفنانة آيتن عامر، وتؤدي دور والدتها، مع المخرج محمد النقلي، الذي أعرب عن حزنها لأنها لم تعمل معه من قبل.

ووحلت الفنانة وفاء عامر، ضيفة على الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON" الفضائية، أمس الثلاثاء، حيث تحدثت عن أسرتها وحياتها الشخصية، وفيلمها الجديد "خان تيولا".

وقالت "عامر"، إن اسم الفيلم موجود فعلا، وهو ثروة من الثروات الموجودة في أعماق البحار، والمحيطات، ويوجد منها في مصر، يمكن أن يدخل في صناعات كثرة، وهو عبارة عن كائن متجدد الخلايا لا يموت، ومن الأشياء النادرة.

وأضافت أن الفيلم يتحدث عن أواخر الأربعينيات، وشعرها كان من المفترض أن يكون أبيض وأسود، ولكنها رفضت ارتداء الباروكة، وصبغت شعرها باللون الأحمر: "خوفت من المعايشة يطلع في إيدي".