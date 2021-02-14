تفاصيل القبض على سيدة قضت عيد الحب برفقة زوجين «رسمي وعرفي» بالغردقة

قررت «س. م» في عقدها الثالث، أن توزع مشاعرها في عيد الحب بين زوجين في آنٍ وآحد؛ أحدهما رسمي والآخر عرفي، بمدينة الغردقة قبل أن تقع في قبضة أيدي ضباط مباحث الآداب بمديرية أمن البحر الأحمر لتعترف بأنها على ذمة الاثنين وقررت مناصفة مشاعرها بينهما في عيد الحب.

تمكن ضباط مكتب حماية الآداب بمديرية أمن البحر الأحمر من ضبط سيدة جمعت بين زوجين في آنٍ وآحد أحدهما رسمي والآخر عرفي، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كان اللواء سليمان شتا مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارًا من اللواء خالد عبدالهادي مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن البحر الأحمر، يفيد بتمكن المقدم رامي الشيخ رئيس مباحث قسم حماية الآداب، والرائد محمود عبدالوهاب وكيل مباحث القسم، من القبض على سيدة تدعى «س.م» في العقد الثالث من العمر، لجمعها بين زوجين في وقتٍ وآحد أحدهما رسمي والآخر عُرفي.

وأسفرت التحريات والمعلومات التي جمعها ضباط مباحث الآداب من التأكد من الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تمكن من ضبطها في أحضان زوجها العرفي بإحدى الشقق المفروشة بدائرة قسم أول الغردقة جنوب مدينة الغردقة، وبمواجهتها أقرت بصحة المعلومات وأنه متزوجة عرفيا من احدهما والآخر هو زوجها الرسمي وقررت أن تقضي عيد الحب بصحبة كلاهما ، وتم تحرير محضر بالواقعة ، وإخطار النيابة المختصة، والتي أمرت بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيق.

جدير بالذكر شنت أجهزة أمن البحر الأحمر بالاشتراك مع ضباط البحث الجنائي وضباط مباحث الآداب والأمن العام عدة حملات أمنية مشددة على الشقق المفروشة والفنادق الشعبية بمدينة الغردقة تزامناً مع عيد الحب لضبط الخارجين عن القانون وذلك تحت إشراف اللواء سليمان شتا مدير أمن البحر الأحمر.