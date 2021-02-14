درة عن حصولها على سيارة هدية بـ7 ملايين جنيه في «عيد الحب»: «محصلش»

نفت الفنانة التونسية درة، ما تردد على مدار الساعات القليلة الماضية، بشأن تلقيها سيارة هدية من زوجها رجل الأعمال هاني سعد، بقيمة 7 ملايين جنيهًا، بالتزامن مع الاحتفالات بعيد الحب.

ونشرت الفنانة درة، عبر خاصية الـ«ستوري» عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، قائلة: «توضيح.. هذه الصورة الجميلة التقطناها صباح اليوم أمام الفندق في دبي أمام هذه السيارة التي زُينت خصيصًا للفلانتين.. ولكنها ليست ملكًا لي أو لزوجي».

وكانت الفنانة درة، نشرت صورة لها برفقة زوجها هاني سعد، صباح اليوم الأحد، أمام إحدى السيارات الفارهة المزُينة بباقات من الورود، مما أعتقد البعض بأنها هدية زوجها بمناسبة عيد الحب.

بين السما والأرض

وتعاقدت الفنانة درة، مؤخرًا مع مُشاركة الفنان هاني سلامة، في بطولة مسلسل «بين السما والأرض» تمهيدًا لعرضه في موسم دراما رمضان المُقبل، وهو مكوّن من 15 حلقة فقط، حيث تُؤدي شخصية «علا»، وهي زوجة هاني سلامة.

«بين السما والأرض» مأخوذ عن قصة للأديب العالمي نجيب محفوظ وسيناريو وحوار إسلام حافظ، ومن إخراج ماندو العدل، ومن إنتاج سينرجي، ويشارك في بطولته بجانب هاني سلامة ودرة، عدد كبير من الفنانين، منهم أحمد بدير وسوسن بدر ويسرا اللوزي ونجلاء بدر ومحمد لطفي ومحمد ثروت.

وكانت درة، قد اعتذرت عن مسلسلها «انتقام سري»، والذي كان من المفترض أن يكون أولى بطولاتها الرمضانية المطلقة لارتباطها بفيلم «الكاهن» وعدم قدرتها على الجمع بين الفيلم وعمل 30 حلقة، ولكنها وافقت على «بين السما والأرض»، كونه يتكوّن من 15 حلقة فقط، ويُعيد عصر البطولات الجماعية بين النجوم.