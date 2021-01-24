درة عن مهرجان «أفلامها»: يمنح فرصة لصناع الأفلام القصيرة والمستقلة

أعربت الفنانة التونسية درة، عن سعادتها لمشاركتها كعضو لجنة تحكيم بالدورة الأولى من مهرجان «أفلامها أون لاين السينمائي» برئاسة الفنانة سماح أنور، قائلة: «سماح عندها طاقة إيجابية فظيعة وعندها حماس للمشروع وده كان دافع أني أخوض التجربة».

وأضافت درة، خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي الخاص بالدورة الأولى لمهرجان «أفلامها أون لاين السينمائي» اليوم: «أنا شاركت كعضو لجنة تحكيم في مهرجانات سينمائية كتيرة جدا داخل وخارج مصر، وبستفيد من التجربة دي جدا.. وكمان أنا بحب الأفلام القصيرة».

وأوضحت أن فكرة مهرجان أفلامها، تمنح دعم وفرصة لصناع الأفلام القصيرة والمستقلة، كونها لا تحظى بنسب مشاهدة جيدة من قبل الجمهور كويس، متابعة: «إن يكون المهرجان أون لاين دلوقتي فكرة مناسبة جدا لفترة فيروس كورونا».

يجب تشجيع أصحاب الأحلام الإيجابية

وتابعت بأن صناع هذه النوعية من الأفلام يقدمون أفكار وسينما من غير إمكانيات، مشيرة إلى أن السوشيال ميديا بها من نماذج إيجابية وأخرى سلبية، قائلة: «أنا بشجع الإيجابي واللي عنده حلم، لأنهم أحسن من اللي بيتشتم ويتنمر على الفنانين».

وقالت الفنانة سماح أنور، إن تأسيسها مهرجان «أفلامها» كان بمثابة حلم مؤجل لها، لافتة إلى أن صناعة الفيلم القصير يتطلب جهودًا ضخمة وليس بالأمر السهل كما يزعم البعض، قائلة: «أنا بحب الفيلم القصير وشايفة أنه يناقش قضايا وموضوعات يفتقدها الفيلم الطويل».

وأضافت سماح أنور «مهم نعمل مكان ثابت لصناع الأفلام المستقلة والأفلام القصيرة يقدر يعرض فيه فيلمه ويجي له منح ويوزعه في الأسواق العالمية»، موضحة أن مصر كانت هوليوود الشرق حتى عام 2000 تقريبا، كونها كانت تنتج نحو 120 فيلما سينمائيا، قائلة: «السبب في ده المنتجين المستقلين».