رئيس القاهرة الجديدة: أصبحنا درة تاج المدن الجديدة

أكد المهندس أمين غنيم رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، خلال تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن جهاز المدينة يقود معركة التنمية والتعمير للقضاء على الصحراء وتقديم حلول غير تقليدية، لأزمات مياه الأمطار والسيول والآثار الجانبية لها، مشيراً إلى أن ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، تم بفضل تكاتف جهود الدولة، وقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لتحسين حياة المواطنين بالمدن الجديدة، خاصة مدينة القاهرة الجديدة باعتبارها «درة التاج» للمدن الجديدة.

«الوطن» تنشر خلال التقرير التالي أبرز الإنجازات الأخيرة بمدينة القاهرة الجديدة، حسب تصريحات المهندس أمين غنيم رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة:

1- حققنا إنجازا كبيرا بإطلاق التيار الكهربائي بمحطة محولات المنطقة الصناعية بالتجمع الثالث بالقاهرة الجديدة، حيث تم إطلاق التيار الكهربائى بالمحطة، بالتنسيق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وفى حضور الشركات المنفذة واستشاري المشروع، وهو إنجاز نفخر به جميعا، لأنه يؤدي خدمة عظيمة للمواطنين خاصة أن محطة المحولات الرئيسية بالمنطقة الصناعية، قابلة للتوسع مستقبلاً حتى (200 MV.A) لخدمة المناطق المختلفة.

كما أن تشغيل المحطة، سيسهم بدوره فى استقرار التيار الكهربائي بجميع المصانع بالمنطقة الصناعية، وفصل الأحمال الكهربائية للمنطقة الصناعية عن المناطق السكنية، حيث تم عمل الإختبارات للمحطة والكابلات لتغذية ٧ موزعات خاصة بالمنطقة الصناعية بالكامل.

2 - تم القضاء نهائياً على أزمة مياه الأمطار والسيول والآثار الجانبية لها، والتي كانت تؤرق المدينة وتهدد حياة السكان سنويا، لأنها كانت كابوسا مرعبا.

أمين غنيم للوطن: تنفيذ حلول غير تقليدية لمجابهة مياه الأمطار

3 - نجحنا في تنفيذ حلول غير تقليدية لمجابهة مياه الأمطار التى وصلت إلى حد السيول نظراً للتغيرات المناخية التى شهدها العالم فى السنوات الأخيرة، حيث تم بناء حائط حول المحولات ببعض المناطق، كما تم تشكيل فرق متخصصة لمراجعة أعمال الصيانة للمحطات والمعدات، بالإضافة إلى تجهيز وصيانة مولدات الكهرباء اللآزمة لتشغيل تلك المحطات، والمراجعة الفنية للطلمبات الغاطسة وتطهير البيارات والمجمعات أولاً بأول، كما تم رفع حالة التأهب والاستعداد القصوى خاصة بالمواقع الساخنة، وهناك مناطق لجئنا فيها لتجميع مياه الأمطار وتخزينها، للاستفادة منها، عن طريق آبار الشحن الجوفى، مع إعادة استخدامها فى ري المسطحات الخضراء، كما تم وضع خطة عمل لتنفيذ أعمال مجابهة زيادة تصرف المياه المعالجة بمحطة أوراسكواليا، وتنفيذ 16 بيارة شحن جوفي لمياه الأمطار في عدد من الطرق الرئيسية بالمدينة لاستيعاب كميات المياه الزائدة، وتم رفع كفاءة وازدواجية بعض خطوط الطرد، وتنفيذ إصلاحات دورية لوحدات توليد الكهرباء بجميع روافع الصرف الصحى لرفع كفاءتها، ومراجعة واستكمال تغطية المطابق على مستوى المدينة، وذلك من خلال إنشاء ألفى بلاعة صرف مطر إضافية على الشبكة العمومية بأماكن الانحدارات المختلفة بالمدينة ليصل إجمالي العدد إلى 4 آلاف بلاعة.

4 - وضعنا في اعتبارنا أنه مهما فعلنا، سنكتشف بعض النقاط الساخنة الجديدة من حين لأخر، ولذلك لم نتجاهل تشكيل فريق عمل متكامل بجميع التجهيزات اللآزمة من معدات وعمالة لتلقى شكاوى المواطنين وسرعة حلها.

5 - طورنا عددا من الحدائق، وتطوير 2.1 كم من جزيرة العروبة لاستيعاب تجعمات المطر حولها، وهي جميعا حلول ذكية، للتعامل مع هذا الشبح الذي هدد حياة المواطنين بالقاهرة الجديدة، لسنوات طويلة، حيث تحولت مياه الأمطار والسيول من نعمة كبيرة إلى نقمة، والآن وبفضل تكاتف جهود الدولة، الوضع تغير والصورة تبدلت، وأصبحت الأمور مستقرة، ولن تسمع بإذن الله عن مشاكل في التجمع الخامس أو القاهرة الجديدة، تتعلق بمياه الأمطار الغزيرة أو خلافه.

غنيم: نجحنا في معركة التعمير بفضل تكاتف الدولة وجهود الرئيس السيسي

6 - تم استكمال تنفيذ عدايات نفقية بالطريق الدائري الأوسطي، واستبدال خط التغذية قطر 1400 ملي متر، من محطة 3 إلى محطة 4، واستكمال تنفيذ جميع مرافق مشروع سكن مصر، ومرافق مشروع دار مصر 3، وJANNA، ودار مصر 2، حتى يتمكن الملاك من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، واستكمال تنفيذ خط الطرد قطر 1200 ملي متر، من محطة رفع جنوب الأكاديمية إلى محطة رفع مركز المدينة، وتنفيذ خط الطرد قطر 1500ملي متر، من محطة المعالجة الثلاثية وحتى منطقة الامتداد، واستكمال تنفيذ مرافق قطع أراضى بيت الوطن والأكثر تميزاً بمنطقة بيت الوطن، ومرافق قطع أراضي الغابة المتحجرة بمنطقة التجمع الثالث، وهي جميعا مشروعات تهدف، لتوطين ملاك جدد بالمدينة، وتحويل المدينة لمنطقة جذب حضاري.

7 - تم استكمال مستندات الطرح والترسية لمشروع شبكات الصرف الصحي المجمع الرئيسي ببيت الوطن بتكلفة تقديرية 700 مليون جنيه، ونأمل أن يتم الانتهاء منها قريبا.

8 - تم إطلاق التيار بالعديد من المشروعات بداية من شهر مارس الماضي 2020، وحتى تاريخه وتسلمتها شركة توزيع كهرباء شمال القاهرة، وتشمل موزعات التوسعة 1 ، 2، بإجمالى أطوال كابلات 90 ألف م.ط، لخدمة منطقة الجمعيات ومشروع دار مصر، وموزعات C )،(B صالة 2/2، وكابلات التغذية المرتبطة بها بإجمالى أطوال 10 آلاف و 170 م/ط لخدمة منطقة الأندلس والمستثمر الصغير، وموزع التوسعة 2 « بيت الوطن» وموزع وشبكة كهرباء منطقة «تمر حنة» وبموزعات وشبكة كهرباء منطقة «القرنفل» ومركز الخدمات، وإعادة تقييم الأحمال الكهربائية الحالية والمستقبلية بالمدينة.

9 - تم تسليم شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء لشبكة كهرباء مشروع سكن مصر مسلسلات (8 - 10 – 11 – 12 – 13 – 14) بإجمالى 143 عمارة، وتنفيذ شبكة الكهرباء لـ 99 عمارة بمشروع دار مصر المرحلة الأولى، وإطلاق التيار وتسليم الأعمال وجارٍ إطلاق التيار فى المتبقى من الشبكة، وإطلاق التيار فى الموزعين (A,B) لتغذية 376 عمارة بالمرحلة الثانية بدار مصر، وتغذية 365 عمارة بمشروع JANNA.

الألياف الضوئية بشبكة الاتصالات في القاهرة الجديدة

10 - تم الانتهاء من تنفيذ شبكة الاتصالات الرئيسية بنظام الألياف الضوئية، ببعض المناطق، ومنها منطقة اللوتس، على سبيل المثال، وجاري تعميم المشروع بإذن الله.

ميادين القاهرة الجديدة تشهد طفرة

11 - ميادين القاهرة الجديدة تؤدي دور هام في ربط بعض المناطق، وتمثل بالنسبة للمواطن أهمية كبرى، ولذلك وجدنا أنه من المناسب تطويرها، بالتعاون مع القطاع الخاص، حيث تم تطوير العديد من الميادين والجزر بالمدينة بالمحاور الرئيسية بمساهمات المستثمرين، طبقاً لتوجيهات هيئة المجتمعات العمرانية، مشيرا إلى أن التطوير، لم يقتصر على الميادين فقط وإنما تم ضم الجزر الوسطى بمحور التسعين الجنوبي لمسافة 12 كيلو متراً بتكلفة حوالى 24 مليون جنيه، كذلك تطوير جزر التسعين الشمالي، وهي مسافة حوالي كيلو ونصف الكيلو وكلفت نحو 3 ملايين جنيه، بجانب مبلغ 8 ملايين جنيه للميادين والدالتات الجانبية للمحور.

12 - تكلفة تطوير الميادين والجزر الوسطى بالشوارع الرئيسية، تحملها عدد من الشركات، عن طريق سدادها لمبالغ رسوم لا تقل عن 75 ألف جنيه للقطاع الواحد، ويتم دفعها من السنة الثانية مقابل وضع اسم الشركة بأماكن التطوير بالجزر الوسطى بالشوارع الرئيسية، وبالميادين العامة، وهذا بخلاف تحملهم لقيمة الصيانة الدورية لهذه الميادين.

حزمة طروحات سكنية متنوعة

13 - بالنسبة لمشروعات الإسكان الجارى تنفيذها بالمدينة، هي فعلاً متعددة ومتنوعة، وتراعي البعد الاجتماعي لكل الفئات والطبقات المستهدفة، ونظرا لطرحها في أوقات مختلفة ومتباعدة، وستجد أن نسب الإنجاز هي الأخرى متفاوتة، حيث بلغت نسبة التنفيذ لـ8760 وحدة (365 عمارة) بمشروع JANNA ،90%، وهي وحدات كاملة التشطيب بمساحات تتراوح من (100 : 150 م2) والمشروع يقام على مساحة 210 فدادين شاملة الخدمات.

14 - بالنسبة لمشروع سكن مصر فقد بلغت نسبة الإنجاز فيه 75%، حيث يتم تنفيذ 17304 وحدة (721 عمارة) بمساحات تتراوح من (106 : 118 م2) للوحدة، كاملة التشطيب والمرافق بجانب مناطق الخدمات.

15 - تم البدء فى مشروع أعمال المرمات وإعادة الشئ لأصله بالتجمع الخامس، والذى يعد المشروع الأول من نوعه، ويهدف إلى إصلاح طوارئ الطرق بسبب «مياه - صرف صحي - كهرباء - تليفونات - غاز» وغيرها من المرافق.

16 - يتم الآن صيانة الطرق المتهالكة بفعل عوامل الزمن أو سوء الاستخدام، وفي الوقت نفسه لم نغفل عن استكمال مشروعات الطرق السابقة في المدينة، حتى تكتمل المنظومة، ويشعر المواطن بتحسن في مختلف القطاعات.