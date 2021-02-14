وزير التعليم يكشف لـ«الوطن» شكل ورقة الامتحان المجمع لصفوف النقل «سؤال لكل مادة»

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن شكل الامتحانات المجمعة، التي سيتم عقدها لطلاب صفوف النقل، موضحا أن الامتحانات لكل فصل دراسي ستعقد في يوم واحد، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي والجسدي بين الطلاب، بسبب جائحة كورونا، منوها بأن ورقة الأسئلة فى الامتحان المجمع، ستحتوي على أسئلة متنوعة من المواد التي تم تدريسها، بمعنى أن الصف الرابع الابتدائي ستكون شكل الورقة الامتحانية سؤال من اللغة العربية، وسؤال من العلوم، وسؤال فى الدراسات الاجتماعية، وسؤال فى الحساب، وسؤال فى اللغة الإنجليزية، وهكذا ستكون الورقة الامتحانية لكل صفوف النقل، من الرابع الابتدائي وحتى الثانى الثانوي.

وقال شوقي، فى تصريحات لـ«الوطن»، إن الوزارة ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة، إعلان جداول امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوي، مشيرا إلى أن الامتحانات ستتم إلكترونيا بلجان فى المدارس عبر التابلت، وليست المنازل، منوها إلى أن جميع اللجان التى سيتم عقد بها امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوي سيتم تعقيمها وتطهيرها، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وأضاف شوقي، أن امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى ستبدأ فى 27 فبراير الجاري، فى المدارس، مؤكدا أنه سيكون هناك إلتزام كامل من جميع الطلاب بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، مشددا على إلزام جميع الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية بارتداء الكمامات الطبية، داخل اللجان الامتحانية وعدم نزعها، حفاظا على أرواحهم وسلامتهم.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالالتزام الدقيق بتطبيق الإجراءات الاحترازية عند استئناف الدارسة بالمدارس، مع منح أولياء أمور الطلاب حرية اختيار الطريقة الأنسب لاستكمال أبنائهم العام الدراسى الحالى أثناء جائحة كورونا، سواء من خلال الحضور الفعلى بعد فتح المدارس، أو من خلال التعلم عن بعد بتوفير منصات ومصادر التعليم الرقمي.