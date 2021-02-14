ضبط 1.3 طن لحوم وكبدة فاسدة في حملة بشبرا

شنت رئاسة حي غرب شبرا الخيمة، حملة مكبرة بقيادة اللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة، يرافقه نائبي رئيس الحي المهندس إيهاب مهدي والدكتور، مجدي البكري ومباحث التموين والطب البيطري والتموين والصحة بالحي والمتابعة الميدانية والاشغالات حملة علي الثلاجات والمجمدات بنطاق الحي غرب شبرا الخيمة.

أسفرت الحملة، عن ضبط كمية من اللحوم المفرومة ودهون حيوانية تقدر بحوالي 1300 كيلو جرام، وأيضا 50 كيلو جرام كبدة مجهولة المصدر وبدون بيانات، تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بناء على توجيهات اللواءعبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

فيما شنت شرطة البيئة والمسطحات بالقليوبية حمله مكبرة استهدفت المنشات الصناعيه والتجاريه فى القناطر الخيرية وشبرا الخيمه أسفرت عن ضبط مصنعين ومخزن وشركتين وسرجه بدون تراخيص لاى من المشات وتم التحفظ على المنشات وتحررت المحاضر اللازمة.

تلقى اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية إخطارا من العميد ياسر منصور مدير شرطة المسطحات يفيد قيام حمله أسفرت فى القناطر الخيرية عن ضبط مصنع بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة الجيلى و مخزن عشوائى غير مرخص للتداول والإتجار فـى زيوت الطعام والمواد الغذائية وضبط مصنع بدون ترخيص للتعبئة والإتجار فـى التوابل ومكسبات الطعم

وفى شبرا الخيمه تم ضبط مؤسسة بدون ترخيص لتجارة وصناعة المواد الغذائية وضبط شركة لتجارة المواد الغذائية وضبط سرجة للزيوت بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة

في وقت سابق ضبطت مباحث التموين بمديرية امن القليوبية مصنع بدون ترخيص لانتاج الكمامات الغير مطابقه للمواصفات والتى يتم طرحها فى الاسواق بقصد الغش التجارى وتحقيق ارباح غير مشروعه وتم التحفظ على المصنع وصاحبه و10 آلاف كمامة منتج نهائى وتحت التجهيز وتولت النيابة النحقيق.

تلقت الاجهزة الأمنية إخطارا يفيد بضبط مصنع لانتاج الكمامات الطبيه الغير مطابقه للمواصفات واغراق الاسواق بها فى مدن القناطر وقليوب، وبمداهمة المصنع تم ضبط 8 الاف كمامه طبية بدون بيانات منتج نهائى 2600 كمامه اخرى تحت التجهيز كما تم ضبط مستلزمات انتاج عبارة عن 99 كيلو جرام أقمشة غير منسوجة ودعامة وفلتر.