بيطرى القليوبية: ضبط 4361 كيلو لحوم وأسماك غير صالحة قبل عيد الأضحى

أعلنت مديرية الطب البيطري بالقليوبية، ضبط4361 كيلو جرام لحوم وأسماك فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم تحرير 105 محاضر مخالفة متنوعة، خلال الفترة من 25 يونيو الماضي وحتى 24 يوليو الجاري، وذلك قبل احتفالات عيد الأضحى المبارك، حفاظا على صحة المواطنين.

جاء ذلك خلال الحملات التي شنتها مديرية الطب البيطرى بالقليوبية، بقيادة الدكتورة أمل العسيلي وكيل الوزارة مدير المديرية، وإشراف الدكتور محمد إسماعيل شوقي مدير إدارة المجازر.

وقالت "العسيلي"، إن الحملات أجرت عمليات تفتيش على شوادر بيع اللحوم ومصنعاتها، وذلك قبل احتفالات عيد الأضحى المبارك، حفاظا على صحة المواطنين وعدم تركهم فريسة لجشع التجار ومريدي التربح على حساب الغير.

وأضافت وكيلة الوزارة في بيان لها أمس، أنه بلغ إجمالى عدد محاضر المخالفات التي جرى تحريريها في الفترة من 25 يونيو الماضي وحتى 24 يوليو الجارى 105 محاضر متنوعة للحوم ومصنعاتها والدواجن والأسماك والكبدة، موضحة أنه بلغ إجمالي الكميات التى جرى ضبطها غير صالحة خلال تلك الحملات 4361 كيلو جرام لحوم وأسماك، إلى جانب سحب 2955 عينة لمضبوطات أخرى وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها.