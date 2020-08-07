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وصول الدفعة الأولى من لحوم الأضاحي بـ"أوقاف القليوبية"

كتب:

حسن صالح
01:21 م | الجمعة 07 أغسطس 2020
توزيع لحوم الأضاحي

توزيع لحوم الأضاحي

أعلن الشيخ صفوت أبوالسعود، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة القليوبية، وصول الدفعة الأولى من لحوم الأضاحي وتوزيعها على المستحقين من أبناء المحافظة.

وأشار إلى أن إجمالي أوزان الدفعة الأولى بلغ 2000 كيلوجرام، جرى توزيعها على 7 إدارات فرعية وهي: "بنها أول 300 كيلو، بنها ثان 300 كيلو، شبرا الخيمة شرق 300 كيلو، شبرا الخيمة غرب 300 كيلو، شبين لقناطر شرق 300 كيلو، شبين القناطر غرب 300 كيلو، وقها 200 كيلو".

وأضاف "أبوالسعود" في تصريحات صحفية، أنه من المقرر أن تصل الدفعة الثانية، الثلاثاء المقبل، بإجمالي وزن 2000 كيلوجرام لتوزيعها أيضا على المستحقين بالإدارات الـ8 الأخرى المتبقية، موضحا أنه من المقرر أن يصل إجمالي عدد الدفعات التي ستتسلمها المحافظة هذا العام من لحوم الأضاحي 10 دفعات بأوزان مختلفة قد تصل إلى 4 أطنان.

وتابع وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، بأنه بلغ إجمالي عدد صكوك الأضاحي التي جرى تحصيلها من المواطنين هذا العام بالمحافظة 2920 صك، وقيمة الصك الواحد 1800 جنيه، بإجمالي 5 ملايين و256 ألف جنيه، بزيادة كبيرة عن العام الماضي، وهو ما يؤكد نجاح مشروع الأوقاف وكسب ثقة المواطن في تقديم الأضاحى للمستحقين.

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