أطباء عن تطعيم المعلمين بلقاحات كورونا: يضمن استكمال الدراسة

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، عدة قرارات تخص العملية التعليمية، كان من بينها توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» للمعلمين والإداريين وجميع أعضاء العملية التعليمية، ووضعهم على قوائم الفئات ذات الأولوية في الحصول على اللقاحات، قبل نهاية مارس من العام الجاري، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده وزير التربية والتعليم والتعليم الفني منذ قليل، للكشف عن تفاصيل امتحانات الفصل الدراسي الأول، واستئناف الفصل الدراسي الثاني.

عبدالوهاب: المعلمون ضمن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بكورونا

وفي هذا الشأن، قالت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري المناعة والتغذية، إنه من الضروري توفير اللقاحات المطورة ضد فيروس «كوفيد 19» إلى جميع الفئات، إلا أنه بسبب أعداد إنتاجها المحدودة مقارنة بما يحتاجه العالم، يتم تحديد فئات أكثر استحقاقًا، وفقًا لعدة عوامل، من بينها الأكثر عرضة للإصابة بعدوى الفيروس، وهو ما ينطبق على المعلمين والإداريين بالمدارس وأعضاء العملية التعليمية.

وأضاف «عبدالوهاب» في حديثها لـ«الوطن»، أن المعلمين يتعاملون بشكل مباشر ودوري مع أعداد كبيرة من الطلاب، ما يجعل عملية انتقال عدوى فيروس «كوفيد 19» كبيرة بين الطرفين في حالة إصابة أي منهما، لذلك قرار تطعيم المدرسين قبل نهاية مارس المقبل يضمن استكمال العملية التعليمية بنجاح، وتقليل أعداد الإصابات الحرجة التي قد تحتاج للعزل بالمستشفيات والعناية المركزة.

عقبة: بعض مصابي كورونا من الأطفال لا تظهر عليهم أعراض

ومن جانبه، أوضح الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، أن قرار تطيعم المعلمين وأعضاء العملية التعليمية قبل نهاية مارس المقبل أمر هام جدًا، مشيرًا إلى أن المعلمين في المدارس والدروس يتعاملون بشكل مباشر مع الطلاب، وبعض الطلاب من صغار السن في حالة إصاباتهم بالفيروس المستجد لا تظهر عليهم أعراض الإصابة، ما يجعل فرص انتقال العدوى سهلة وغير ملحوظة.

وأكد «عقبة»، أن ذلك القرار يضمن سير واستكمال العملية التعليمية بنجاح دون توقف أوحدوث إصابات بعدوى «كوفيد 19» بين المعلين والتلاميذ.