ابن شقيقة علي حميدة: «خالي تبرأ من أغانيه قبل وفاته»

فجر عادل نافع، ابن شقيقة الفنان الراحل علي حميدة، مفاجأة كبيرة، قبل قليل، مؤكدًا أن الأخير تبرأ من جميع أعماله الغنائية قبل رحيله يوم الخميس الماضي، عقب صراع مع المرض.

وقال عادل نافع، في «بث مباشر» له عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، من أمام مدافن علي حميدة، إن الأخير كان يحب أن يتواجد الجميع حوله، حتى اللحظات الأخيرة من حياته، وكان يكره وحدته والتواجد بمفرده، مناشدًا الجمهور بالدعاء لخاله طوال الوقت، وألا يتذكروا أعماله الغنائية مُجددًا.

وبعث عادل نافع، رسالة إلى أصدقاء علي حميدة بالوسط الفني قائلًا: «هذه هي نهاية الدنيا.. فيجب أن تُحسن العمل حتى تلقى الله وتجد من يدعو لك.. علي حميدة كان هدفه القرب من الله تعالى، وكان يذكرني بالصلاة طوال الوقت، فكانت خاتمته بذكر الله والشهادة».

وكان عادل نافع، شن هجومًا حادًا على مجلس نقابة المهن الموسيقية، لعدم مساندتهم علي حميدة، خلال محنته الصحية، قائلًا في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أنَّ النقابة لم تفعل أي شيء تجاه مرض الفنان الراحل، مؤكّدًا أنَّ هاني شاكر نقيب الموسيقيين كان قد تحدث في بداية المرض مع الإعلامي عمرو أديب من أجل «تحقيق شو إعلامي» ولكن بعد المحادثة لم يظهر ولم يجر أي اتصال بالفنان الراحل، والوحيد الذي كان مهتما بالاتصال هو الفنان مصطفى كامل.

وكان الفنان على حميدة كان قد رحل عن دنيانا صباح يوم الخميس الماضي، وتمّ تشيع جنازته من مسقط رأسه بمرسى مطروح بعدما توفي عن عمر يناهز الـ73 عامًا، واكتفى الوسط الفني بوداعه على السوشيال ميديا، ومن بينهم لطيفة وحميد الشاعري وأحمد الشامي ومي كساب وديانا كرزون وسيمون.