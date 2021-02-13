أسرار الأيام الأخيرة في حياة علي حميدة: لم يعرف بإصابته بالسرطان

شُيّع، صباح أمس، جثمان الفنان علي حميدة من مسقط رأسه بمرسى مطروح، بعدما توفي عن عمر يناهز الـ73 عاما، واختفى نجوم الفن عن المشهد سواء في الجنازة أو العزاء الذي حضره المئات من أهالي محافظة مطروح، واكتفى الوسط الفني بوداعه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

الفنان مصطفى كامل وابن شقيقة الفنان الراحل، كشفا عن بعض الأسرار في الأيام الأخيرة من حياة علي حميدة، في تصريحات تلفزيونية لهم نرصدها لكم كما يلي:

-مات الفنان علي حميدة بدون معرفة من وقف وراء تدمير مسيرته الفنية بالقضية الشهيرة الخاصة بالضرائب حيث كان مطلوبا منه 13 مليون جنيه ضرائب.

-أصيب بالسرطان وظل لفترة لم يكن يعرف بإصابته.

-بعد توقيع الكشف عليه تبين إصابته بسرطان في الكبد وسرطان في الرئة وفقد وعيه بعد سحب مسحة منه.

-لم تتدخل نقابة الموسيقيين في علاجه بحسب تصريح نجل شقيقه.

-استعان بالمطرب مصطفى كامل والذي كشف أنه استعان بالإعلامي عمرو أديب ورئيس تحرير برنامجه طارق يونس لعلاجه.

-اتهم ابن شقيقته نقابة المهن الموسيقية بالتقاعس في حق خاله الراحل، رغم تسديده الاشتراكات والتأمينات.

-هاني شاكر لم يسأل عنه مطلقا، ولكنه اكتفى بعمل «شو» في مداخلة هاتفية مع عمرو أديب، ولكن لم تتكفل النقابة بأي شيء خاص بعلاج علي حميدة حسبما صرح ابن شقيقته.

-مجلس نقابة الموسيقيين أيضا لم يهاتفهم أحد منهم بالرغم من تصريحاتهم الكثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يطمئنوا على حالته.

-تأثر علي حميدة نفسيًا بشكل كبير في الآونة الأخيرة من حياته، وطلب منهم مغادرة المستشفى لأنه لا يوجد أحد يصارحهم بحقيقة المرض، وأنه ملّ من الجلوس في المستشفيات وطلب أن يموت على سريره.