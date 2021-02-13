ابن شقيقة علي حميدة: اتقهر من النقابة.. هاني شاكر عمل «شو» ومسألش فيه

قال ابن شقيقة الفنان الراحل علي حميدة أن هناك تقاعس من نقابة المهن الموسيقية في حق خاله الراحل، وأن هاني شاكر لم يسأل عنه مطلقا، ولكنه اكتفى بعمل «شو» في مداخلة هاتفية مع عمرو أديب، ولكن لم تتكفل النقابة بأي شيء خاص بعلاج علي حميدة بالرغم من أنه كان يدفع التأمينات الخاصة به وأنه كان حقه.

وأضاف أن مجلس النقابة أيضا لم يهاتفهم أحد منهم بالرغم من تصريحاتهم الكثيرة على مواقع التواصل الإجتماعي، مشيرا إلى أن نقيب الموسيقيين السابق مصطفى كامل هو من كان يهاتفه بشكل شبه يومي، ولم يتأخر عن خدمته مطلقا.

وتابع أن الراحل تأثر نفسيًا بشكل كبير في الآونة الأخيرة من حياته وأنه طلب منهم مغادرة المستشفى لأنه لا يوجد أحد يصارحهم بحقيقة المرض، وأنه ملّ من الجلوس في المستشفيات وطلب أن يموت على سريره.

وشُيّع، صباح اليوم، جثمان «حميدة» من مسقط رأسه بمرسى مطروح بعدما توفي عن عمر يناهز الـ55 عاما، واختفى نجوم الفن عن المشهد سواء في الجنازة أو العزاء الذي حضره المئات من أهالي محافظة مطروح، واكتفى الوسط الفني بوداعه على السوشيال ميديا، ومن بينهم لطيفة وحميد الشاعري وأحمد الشامي ومي كساب وديانا كرزون وسيمون.

وكان حميدة قال في آخر تصريحات له لـ«الوطن» إنه شعر بالحب الكبير من الجمهور وكان مدينا بالفضل لكل شخص سأل عنه وأنه كان سيغني لمصر فور مروره من هذه الوعكة الصحية، وقال أنه يحب البلد من كل قلبه.